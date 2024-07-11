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Во Франции ожидают худший урожай за несколько лет

В первую очередь пострадала пшеница
В первую очередь пострадала пшеница Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
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Потери зерновых могут составить до 20%

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Французские фермеры ожидают худший урожай за несколько минувших лет. Проливные дожди, грозы, сильные ветры, недостаточное количество солнечного света в сочетании с жарой ударили прежде всего по пшенице. Её сбор идёт уже несколько дней, и показатели выходят меньше запланированных.

Николя Пайю, председатель сельскохозяйственной палаты Эндра:

«Сейчас мы получили только 5,3 тонны, в то время как в обычный год мы должны производить около 7 тонн. То есть потери по сравнению с нормальным годом — тонна-полторы».

Объём производства твёрдых сортов ожидается самым низким с 2020 года, а мягких — с 2016-го. Фермеры заявляют, что изменения климата делают погоду сложнопредсказуемой.

Николя Пайю, председатель сельскохозяйственной палаты Эндра:

«Годы то сухие, то влажные — непредсказуемость усложняет ситуацию, потому что есть виды культур, которым нравится, когда сухо, но на следующий год, если будет влажно, им это не понравится».

Разные оценки дают сокращение производства зерна на 13-20% по сравнению со среднегодовыми показателями.

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