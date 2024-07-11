"На улице ад": жара охватила центральную и южную Европу

By Jovana Gec и AP

Европе нагревается примерно в два раза быстрее, чем другие регионы мира.

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В результате экстремальной жары температура в центральных и южных районах Европы поднялась до 40 градусов Цельсия.

В Италии, Румынии и других странах власти предупреждают о необходимости соблюдать осторожность, пить много воды и не выходить на улицу в самые жаркие часы дня.

В четверг правительство Италии объявило "красный" уровень тревоги в семи городах, в основном в центральных районах страны, а также в столице Риме и Триесте на северо-востоке. Жара усугубляется влажностью и может повлиять как на здоровых людей, так и на тех, у кого есть проблемы со здоровьем, предупреждают власти.

В связи с тем, что летняя жара приходит все раньше, а рекордные температуры держатся уже 13 месяцев подряд, некоторые эксперты задаются вопросом, может ли это лето стать самым жарким в Европе за всю историю.

Аналогичные предупреждения были выпущены в соседней Хорватии, а также на востоке и юге страны. На главном туристическом курорте Хорватии, южном городе Дубровнике на Адриатическом море, на рассвете было зафиксировано 28 градусов по Цельсию, что свидетельствует о том, что с заходом солнца облегчения не будет.

На этой неделе были зарегистрированы лесные пожары в Албании, недалеко от границы с Грецией, а также в Боснии и Италии. В четверг несколько пожаров бушевали в южном греческом районе Коринф и на восточном острове Лесбос в Эгейском море.

В четверг было выпущено предупреждение для региона вокруг столицы Афин и других частей центральной Греции, а в пятницу аналогичное предупреждение было выпущено для северо-востока страны.

Греческие власти заявили, что этим летом в стране наблюдается самый высокий за последние два десятилетия риск возникновения лесных пожаров после мягких зимы и весны практически без осадков, в результате чего растительность оказалась пересушенной.

2023 год стал одним из худших в истории Греции по количеству лесных пожаров, когда тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а дикой природе и биоразнообразию был нанесен серьезный ущерб.

По словам метеорологов, в крупных городах, где от раскаленного бетона исходит жар, а асфальт размягчается под ногами, температура была даже выше, чем официально заявлено.

"Вчера было невозможно дышать", - говорит Антонела Спичанович из черногорской столицы Подгорицы, где в среду температура воздуха достигла 39 градусов. Город казался пустынным, многие жители оставались дома или отправлялись на побережье Адриатического моря или в горы.

"Я провожу дни в квартире, под кондиционером", - говорит Джордже Станишич, инженер-электрик из Подгорицы. "На улице просто ад".

Мендим Ругова, метеоролог из соседнего Косова, говорит, что с 1980-х годов температура в стране поднялась в среднем на 2,5 градуса. По его словам, нынешняя волна жары может продлиться до конца июля.

"В регионе мы можем увидеть температуру выше 40C, в некоторых частях Албании, Северной Македонии, в Греции, а также в некоторых частях Сербии", - полагает он.

В столице Чехии Праге, где в среду температура достигла 34 градусов, а в четверг немного снизилась, городской зоопарк использовал десять тонн льда, чтобы обеспечить животным столь необходимое облегчение.

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Вчера лед был стратегически разложен по территории зоопарка, создавая прохладные места, где животные могли укрыться от необычно высоких температур.

В столице Румынии Бухаресте во вторник и среду уличные термометры показывали 42C, хотя официальные показатели были на несколько градусов ниже.

Соседняя Сербия сообщила о рекордных для этого лета температурах: в четверг утром на севере страны термометры показывали 35C.

В столице Белграде врачи сообщали, что из-за жары люди падали в обморок, чувствовали головокружение или жаловались на головную боль.

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Всемирная метеорологическая организация и организация ЕС "Коперник" ранее предупреждали, что Европа - самый быстро нагревающийся континент, что влечет за собой разрушительные последствия для здоровья, поскольку температура растет примерно в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

Власти Сербии заявили, что использование кондиционеров привело к огромному потреблению электроэнергии, на уровне, обычно наблюдаемом зимой, когда многие жители балканской страны используют электричество для отопления.

Во время предыдущей волны жары в прошлом месяце Черногория, Босния, Хорватия и Албания столкнулись с масштабным отключением электроэнергии из-за перегрузки региональной распределительной линии. Ранее в этом месяце после нескольких дней жары по региону пронесся мощный ураган, два человека погибли, повреждены дома, деревья вырваны с корнем, улицы затоплены.

Эксперты говорят, что антропогенное изменение климата привело к резким перепадам температуры, все более непредсказуемым штормам и аномальной жаре.