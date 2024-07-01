"Кокаиновые" бегемоты: токсичное экологическое наследие Пабло Эскобара в Колумбии

By Garfield Myrie

Колумбийские власти пытаются справиться с воздействием на окружающую среду "кокаиновых" бегемотов - потомства животных, незаконно ввезенных наркобароном Пабло Эскобаром для своего частного зоопарка.

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Спустя 31 год после смерти наркобарона Пабло Эскобара колумбийские военные мобилизуются, чтобы уничтожить угрозу, связанную с торговлей кокаином, которую он создал, но на этот раз в центре их внимания не дилеры и убийцы, а бегемоты-изгои.

На пике своего могущества Медельинский наркокартель Эскобара контролировал 80% мировой торговли кокаином, а его личное состояние оценивалось примерно в 30 миллиардов долларов, что делало его седьмым самым богатым человеком в мире.

Эти деньги шли на финансирование безжалостной и кровавой кампании убийств и наркотерроризма. В 1980-е годы и вплоть до его смерти в 1993 году картель Эскобара был ответственен за убийства и хаос в огромных масштабах - только в 1991 году в Медельине было убито около 7500 человек.

Частный зоопарк

Оплотом Эскобара было огромное частное поместье под названием Hacienda Napoles, расположенное на полпути между Медельином и Боготой, столицей Колумбии. Именно здесь было создано его токсичное экологическое наследие, которое влияет на Колумбию и сегодня.

Ворота в Hacienda Napoles Fernando Vergara/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

На разросшемся ранчо имелась собственная взлетно-посадочная полоса, коррида на 1000 мест, тематический "парк динозавров" и зоопарк с контрабандными экзотическими животными, включая зебр, жирафов, слонов и четырех бегемотов - трех самок и огромного самца по кличке Пепе.

После смерти Эскобара в перестрелке на крыше в 1993 году большинство животных погибли или были переселены властями, но только не бегемоты. Их размеры и свирепость делали практически невозможным их отлов и возвращение на родину, поэтому защитники природы выступали против их истребления.

Опасность для местных видов и людей

В условиях отсутствия естественных хищников, изобилия пищи и стабильного климата с большим количеством дождей — идеальных условий для размножения бегемотов — их численность быстро росла. К 2009 году из первоначальных четырех особей их стало 27. Сегодня, по оценкам колумбийских властей, их численность превышает 169 особей - это самая большая популяция бегемотов за пределами Африки.

Экологическая угроза, которую эти гигантские всеядные животные представляют для местной экосистемы, огромна. Они поедают огромное количество травы — один бегемот может съедать до 37 килограммов в день — и выбрасывают до шести килограммов отходов в реки и водотоки Колумбии.

Капибары под угрозой из-за бегеметов John Towey/AP

Это изменяет уровень питательных веществ в реках, убивая рыбу и лишая местные виды, включая ламантинов и капибар, пищи и среды обитания. По мере увеличения численности бегемотов растет и ущерб, который они наносят хрупкой колумбийской экосистеме. Угроза, которую они представляют, настолько серьезна, что колумбийские власти объявили их инвазивным видом.

Выражается также обеспокоенность тем, какую угрозу "кокаиновые" бегемоты Пабло представляют для сельских общин, которые теперь живут рядом с этими массивными и агрессивно охраняющими свою территорию животными. В Африке бегемоты убивают около 500 человек в год, что в два раза превышает смертность от львов.

Взвешивание вариантов

Против попыток уничтожить бегемотов выступают защитники природы и туристы. Посетители приносят жизненно важный доход местным общинам.

Планы перевезти 70 бегемотов в заповедники в Мексике и Индии в прошлом году провалились из-за задержек с получением необходимых разрешений.

Колумбийские военные Ricardo Mazalan/AP1991

Программа стерилизации Колумбийского агентства по охране окружающей среды застопорилась, когда усыпленный бегемот, направлявшийся на кастрацию, оказался настолько тяжелым, что военный вертолет, перевозивший его, перегрелся и едва не разбился.

Колумбийские власти признают, что ни одна мера не поможет им справиться с бегемотами, но борьба продолжается.