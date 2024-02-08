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Первый температурный рекорд 2024 года: январь стал самым тёплым за всю историю

Побережье Ла-Холья, Калифорния. 23 января 2024 года
Побережье Ла-Холья, Калифорния. 23 января 2024 года Авторское право Denis Poroy/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Январь стал восьмым подряд месяцем, бьющим температурные рекорды. Средняя температура воздуха оказалась на 0,7 градуса выше показателей 1991-2020 годов и на 1,66 выше доиндустриальной эпохи.

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Минувший январь стал самым теплым за всю историю наблюдений, и восьмым месяцем подряд, бьющим температурные рекорды.

Средняя температура первого месяца 2024 года составила 13,14 °C, что на 0,70 °C выше средней температуры января за 1991-2020 годы и, по оценкам, на 1,66 °C теплее по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Температура воздуха в Европе варьировалась от более низких средних показателей на севере и значительно более высоких, по сравнению с предыдущим тридцатилетним периодом, на юге.

Средняя глобальная температура поверхности моря в январе над 60° ю.ш. - 60° с.ш. достигла 20,97°C, что также является новым месячным рекордом.

Не обошлось и без катаклизмов - засухи в Австралии и Чили способствовали возникновению смертоносных лесных пожаров, в то время как другие регионы в том числе и Европа страдали от наводнений.

Площадь арктического морского льда стала самой высокой для января с 2009 года.

В отличие от Антарктики, чей ледяной покров оказался на 18% меньше средних месячных показателей, но значительно выше самого низкого значения, зафиксированного в 2023 году.

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