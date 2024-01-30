Реми Грюэ об энергии океана и роли Путина в декарбонизации Европы

Европа рассчитывает наладить к 2030 году промышленный объем производства океанической энергии. Для этого у нее есть необходимые технологии и инвестиции.

Европа - лидер в секторе освоения потенциала энергии океанов, приливов и волн. На долю европейских компаний приходится 70% мировых мощностей в этой отрасли. Амбициозные программы ЕС предусматривают создание океанических ферм, способных производить 100 мегаватт к 2027 году и 40 гигаватт - к 2050, что составляет около 10 % потребностей Европы в электроэнергии.

Чтобы узнать больше о растущем интересе к энергии океана, Euronews побеседовал с Реми Грюэ, генеральным директором Ocean Energy Europe - некоммерческой организации, представляющей более 120 профильных организаций, включая крупные коммунальные предприятия, промышленные мощности и исследовательские институты.

"Для электросетей в Европе нужен разный набор технологий, - рассказывает он. - Волновые и приливные решения дают неодинаковые преимущества. Приливная энергия, если у вас есть накопители, может генерироваться практически круглосуточно, то есть без остановки. Волна же производит электричество спустя длительное время после того, как ветер стихнет (мы используем волны, создаваемые ветром, это - очень хорошее дополнение к чисто ветряной энергии)".

По словам эксперта, отрасль сегодня - в фокусе внимания инвесторов. "В прошлом году мы стали свидетелями того, как приливная и волновая энергетика получили широкую госоддержку на европейском уровне через фонд Horizon Europe, исследовательские программы на национальном уровне. А в ноябре, во время ежегодной конференции участников отрасли мы наблюдали приток инвесторов, впервые пришедших к нам. Мы видели, как очень крупные компании, электроэнергетические, нефтегазовые, хотят узнать больше, а порой и напрямую инвестировать в проекты".

У нас больше уверенности в том, что мы действительно можем использовать воду для производства электроэнергии экономически выгодным способом. Второй момент - это Путин: мы поняли, что стабильность цен на газ ушла навсегда. А без нее энергобезопасность невозможна. Реми Грюэ.

Для Грюэ причины такого интереса очевидны. "Это связано с тем, что технологии сильно продвинулись вперед. У нас больше уверенности в том, что мы действительно можем использовать воду для производства электроэнергии экономически выгодным способом, - комментирует он. - Второй момент - это Путин: мы поняли, что стабильность цен на газ ушла навсегда. А без нее энергобезопасность невозможна. Так что это действительно вызвало новое понимание необходимости декарбонизации - не только с точки зрения климата, потому что это уже было, но и с точки зрения энергетической безопасности".