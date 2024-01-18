Север Германии, Нидерланды и Бельгия — ключевые места для развития геотермальной энергетики. Для неё используется тепловая энергия недр Земли.

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Геологические бассейны в Нидерландах, западной Германии и Бельгии могут использоваться в качестве геотермальных источников энергии, сообщил Euronews научный эксперт. 18 января на пленарном заседании депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов поддержали резолюцию — 531 "за" при двух "против", — призывающую ЕС скорее начать ими пользоваться.

Несколько стран ЕС уже производят тепло из геотермальной энергии, а другие объявили о планах по оценке потенциала этого возобновляемого источника.

Геотермальная энергия вырабатывается из тепла, выделяемого в земной коре, и используется в основном для производства электроэнергии, центрального отопления и промышленных процессов. Стратегия Еврокомиссии по возобновляемым источникам энергии, представленная в мае 2022 года, призывает утроить объем геотермальной энергии в ЕС к 2030 году.

Выступая перед депутатами Европарламента, еврокомиссар Дидье Рейндерс признал "пока ограниченную роль" геотермальной энергии в энергетическом балансе ЕС, но отметил ее "потенциал для роста", заявив, что исполнительная власть ЕС поддерживает государства-члены и промышленность, чтобы стимулировать внедрение геотермальной энергии через закон о промышленности с нулевым энергопотреблением.

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в 2022 году геотермальная энергия составляла 0,5% мирового рынка возобновляемой электроэнергии. Однако в ЕС на ее долю приходится всего 0,2%.

Мартин Арндт, координатор проекта по содействию использованию геотермальной энергии, финансируемого ЕС, рассказал Euronews, что на континенте имеется значительный потенциал для использования геотермальной энергии в геологических бассейнах под Парижем и Мюнхеном, в Северной Германии и регионе Верхнего Рейна, которые уже активно исследуются.

"Геотермальная энергия особенно интересна для стран с высокой зависимостью от импорта в энергетическом секторе", — говорит Арндт.

Другим регионом с большим потенциалом, по мнению Арндта, является северо-запад Европы, то есть север Франции, Бельгия, западная Германия, Нидерланды и Британские острова.

На прошлой неделе нидерландский регион Северный Брабант подписал план действий в партнерстве с муниципалитетом Хелмонда и агентством Energie Beheer Nederland по развитию геотермальной энергетики, что свидетельствует о заинтересованности Нидерландов в геотермальной энергии как "устойчивом источнике тепла в будущем".

Однако, по данным IRENA, лидером ЕС в области геотермальной энергетики является Италия, на которую в 2021 году будет приходиться большая часть электроэнергии, произведенной за счет тепла, извлеченного из земной коры. Другие страны ЕС, такие как Австрия, Хорватия, Дания, Германия, Венгрия и Португалия, также делают успехи в освоении геотермальных ресурсов.

В датском Орхусе 36 тысяч домохозяйств — 20% всех домов — скоро будут получать энергию из геотермальных источников, заявил евродепутат Нильс Фуглсанг (Дания/S&D) на пленарном заседании в Страсбурге, назвав это "прекрасным примером того, что нам нужно больше". Его соотечественница евродепутат Пернилле Вайс (Дания/EPP) призвала исполнительную власть ЕС "в ближайшее время" предложить конкретные действия для раскрытия всего потенциала этого источника энергии.

Комментируя голосование в парламенте, Филипп Дюма, генеральный секретарь Европейского совета по геотермальной энергии, сказал, что законодатели "прочно включили геотермальную энергию в политический радар ЕС", отметив, что исполнительная власть ЕС "не может игнорировать такое мощное одобрение".

Хотя геотермальная энергия может применяться повсеместно в Европе, Арндт сказал, что ее распространение зависит от геологических условий и технологий, доступных для извлечения тепла. Он пояснил, что наилучший потенциал имеется там, где спрос на поверхности может быть компенсирован запасами тепла в подземных резервуарах.

Однако для того, чтобы получить доступ к резервуару, необходимо пробурить разведочную скважину — важнейший этап процесса, подкрепленный глубокими геологическими знаниями о недрах и сейсмическими исследованиями. По словам Арндта, процесс бурения часто вызывает недовольство местного населения и опасения за состояние окружающей среды.

"На этапе добычи сейсмическая активность может вызывать беспокойство у населения, поэтому необходимо открытое и ориентированное на граждан общение", — говорит Арндт.

Еще один риск — это неопределенность успеха разведочной скважины, которая может оказаться "непродуктивной или не вырабатывать достаточно тепла", что может поставить под угрозу весь проект и связанные с ним инвестиции. По его словам, полное освоение геотермальной энергии также сталкивается с трудностями, связанными с процедурами получения разрешений, бюрократией и нехваткой квалифицированных работников.

Депутат Марк Ботенга (Бельгия/Левые) заявил в парламенте, что, хотя он согласен с развитием геотермальной энергетики, он не согласен с направлением, принятым в компромиссном тексте, согласованном комиссией и группой парламентариев во главе с докладчиком Здиславом Краснодембским (Польша/ЕКР).

Ботенга, который воздержался при голосовании по проекту отчета в декабре в комитете парламента по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) и на сегодняшнем пленарном заседании, отверг классический промышленный подход, основанный на государственно-частном партнерстве, заявив, что он рискует создать условия для реализации "потенциально вредных проектов". Он предпочитает, чтобы геотермия развивалась и контролировалась государством.

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"Это также гарантировало бы общественный и демократический контроль над ценами на отопление и электричество, вырабатываемое геотермальной энергией", — сказал он.