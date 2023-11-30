COP28: в Дубае стартовал саммит по климату

By Euronews

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает к полному отказу от ископаемого топлива.

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В Дубае начал работу Всемирный саммит по климату с участием лидеров более 140 государств. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью агентству France Press заявил, что медлить с решениями и действиями нельзя, необходимо прекратить использование ископаемого топлива, чтобы избежать катастрофического глобального потепления.

Антониу Гутерриш, генсекретарь ООН:"Единственное, чего все еще не хватает, — это политической воли. И я имею в виду, именно поэтому СОР важен, чтобы люди поняли, что мы все еще движемся в неправильном направлении. Если ничего не произойдет, мы движемся к 3 градусам, а 3 градуса будут полной катастрофой".

На этой неделе Антониу Гутерриш принял участие в ежегодной конференции ООН с представителями Африканского союза. У генсекретаря ООН есть предложения, касающиеся континента.

Антониу Гутерриш, генсекретарь ООН:"Мы должны оказать Африке масштабную поддержку. Это абсурд: на Африку приходится 60 % солнечных мощностей и 2% инвестиций в солнечную энергетику. Поэтому нам необходимо создать глобальный солнечный альянс для Африки".

Объединенные Арабские Эмираты, будучи председателем 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата один из крупнейших производителей нефти в мире. Страна рассчитывает убедить международное сообщество в том, что низкоуглеродное будущее возможно без отказа от ископаемого топлива.