За углеродным загрязнением будут следить из космоса

By Reuters

Канада запустила высокоточный спутник для мониторинга выбросов CO2. Компания GHGSat, базирующаяся в Монреале, планирует предоставлять свои данные операторам металлургических заводов и электростанций, чтобы помочь им сократить вредные выбросы.

РЕКЛАМА

Квебекская компания GHGSat в субботу запустила в космос первый спутник, предназначенный для обнаружения выбросов углекислого газа с отдельных предприятий, таких как угольные электростанции, цементные, алюминиевые и сталелитейные заводы.

Спутник с датчиком CO2, получивший название Vanguard, стартовал с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии и был успешно доставлен на орбиту компанией Space X, говорится в сообщении GHGSat. Он пробудет на высоте 500 км не менее пяти лет.

Космические технологии всё чаще используются для привлечения предприятий, загрязняющих окружающую среду, к ответственности за их вклад в изменение климата.

Данные GHGSat будут доступны на коммерческой основе промышленным предприятиям, желающим сократить свои выбросы, а также ООН, правительствам стран мира и учёным, включая экспертов НАСА и ЕКА.

Vanguard будет развивать растущую сеть спутников, которые уже фиксируют шлейфы метана – невидимого парникового газа, который рассеивается гораздо быстрее углекислого газа, из-за чего бывает трудно отследить его утечки, в том числе, когда речь идёт о трубопроводах, буровых установках или фермах.

"Сокращение выбросов метана – наш лучший шанс ограничить последствия изменения климата".

Мониторинг выбросов углекислого газа

Углекислый газ, как правило, поступает в атмосферу из крупных промышленных источников, таких как теплоэлектростанции.

По словам представителей GHGSat, до последнего времени спутники, отслеживающие содержание CO2 в атмосфере, не были ориентированы на изучение выбросов на уровне предприятий.

По словам Стефана Жермена, генерального директора монреальской компании GHGSat, данные, собранные спутником Vanguard, помогут утвердить общепринятую практику мониторинга и измерения выбросов углекислого газа.

"Часто мы сталкиваемся с использованием прямых измерений и расчётных оценок, в то время, как непосредственное измерение всего объекта с помощью спутника поможет подтвердить или опровергнуть предположения", – сказал Жермен в интервью.

Спутники уже показали, что выбросы метана значительно превышают расчётные показатели, и Жермен отметил, что, по его мнению, то же самое можно сказать и об углекислом газе.

Полученная информация поможет повысить точность исследований выбросов и научного моделирования, а также улучшит качество корпоративной отчётности по парниковым газам для привлечения "ответственных" инвесторов, считают в GHGSat.