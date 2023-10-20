Давний спор между религиозным орденом и экоактивистами во Франции на этой неделе перешел в физическую плоскость. Защитники природы выступают против строительства церкви, считая, что это навредит окружающей среде.

РЕКЛАМА

На юге Франции монахини подрались с экологическими активистами в ходе протестов против строительства новой церкви на 3500 человек.

В понедельник и вторник группа активистов проникла на строительную площадку в Сен-Пьер-де-Коломбье, чтобы приковать себя цепями к экскаватору и остановить строительство.

Члены миссионерской семьи Нотр-Дам попытались остановить их, и ситуация накалилась. На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как одна из монахинь, как в матче по рэгби, повалила протестующего на землю.

Énorme ! La bonne sœur qui plaque un écologiste… du grand spectacle en Ardèche où des religieuses défendent le chantier d’un futur centre religieux face aux militants qui bloquent à cause de l’impact sur l’environnement.

🎥 @ferro_nicolas

☝️plaquage non réglementaire pic.twitter.com/3wSyO7s3LO — Léo Chapuis (@leo_chapuis) October 16, 2023

Сестры образовали живую цепь вокруг строительной техники и молились, пытаясь остановить протестующих.

По данным местной полиции, три человека получили незначительные травмы.

Монахини заявили, что молятся за своих противников

В заявлении Миссионерской семьи Нотр-Дам говорится: "Ее члены не совершили ни одного акта насилия; они блокировали насильственные и незаконные действия и пытались добиться соблюдения своих прав, которые нарушались в нашем доме".

Далее в заявлении говорится, что они молятся за своих противников, а "Семья" "вспоминает прекрасные слова псалма: "Любовь и истина встречаются, справедливость и мир обнимаются"".

Инженер-эколог из Национальной ассоциации биоразнообразия Пьеро Пантель, утверждает, что действия активистов носили мирный характер, а их целью было приковать себя к экскаватору, чтобы остановить строительство.

"Очевидно, что мы нарушаем закон [протестуя на частной земле], но мы нарушаем закон, потому что пытаемся предотвратить другое преступление, гораздо более серьезное, потому что оно необратимо", — считает он.

Монахини пытаются не позволить активистам войти на стройку Missionary Family of Notre Dame

Почему монахини и экологические активисты борются во Франции?

Экологические активисты утверждают, что строительство церкви нанесет ущерб окружающей среде и приведет к исчезновению растения резеда Жакена, являющегося охраняемым видом. Они утверждают, что экологический кодекс не был соблюден и строительство не должно продолжаться.

"Это абсурд на многих уровнях, — сказал Пантель в интервью Euronews Green. — Разрешение на строительство было получено довольно мошенническим путем, т.е. были сделаны ложные заявления, которые позволили Миссионерской семье Нотр-Дам, владельцу проекта, получить разрешение на строительство".

Спор длится уже несколько лет, и судебные тяжбы привели к задержке работ по возведению церкви.

В начале этого года административный суд постановил, что нет никаких сомнений в законности распоряжения префектуры Ардеш о возобновлении работ. Суд указал, что распоряжение было основано на результатах экологического исследования, согласно которому при принятии определенных мер воздействие на окружающую среду будет незначительным.

Это пытается оспорить Ассоциация друзей Буржа — одна из групп, участвовавших в акции протеста на этой неделе, которая утверждает, что резеда Жакена не упоминается в экологическом исследовании.

Миссионерская семья Нотр-Дам требует продолжения строительства и утверждает, что работы ведутся "в строгом соответствии с градостроительным и экологическим законодательством, а также с получением всех необходимых разрешений".

Софи Элизеон, начальник полиции региона Ардеш, призвала к спокойствию, сообщают местные СМИ.

Она добавила, что "на данный момент ничто не мешает продолжению работ. Разрешение на строительство остается в силе в соответствии с решением административного суда Лиона от 23 марта 2023 года".