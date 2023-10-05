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Срочная новость. Монблан стал ниже на два метра

Монблан - самая высокая вершина Европы
Монблан - самая высокая вершина Европы Авторское право AP Photo
By Euronews
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Высота самой большой горы в Европе снизилась до 4 805,59 м., что на 2,22 м. меньше по сравнению с 2021 годом.

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Монблан - самая высокая гора в Европе - стал ниже на два с небольшим метра, сообщили в четверг геодезисты французского департамента Верхняя Савойя. 

По официальным данным, теперь его высота составляет 4 805,59 метра, что на 2,22 метра меньше по сравнению с 2021 годом. 

Это может быть связано с изменением количества осадков летом и уже наблюдалось в прошлом, отметил глава геодезической службы Верхней Савойи Жан де Гаре на пресс-конференции в Шамони. 

"Через два года высота Монблана, вполне возможно, снова увеличится", - предположил де Гаре.

Сбор данных начался в 2001 году. Их цель - выяснить, как потепление климата влияет на Альпы. 

Изменение высоты в зависимости от выпадения и таяния снега - нормальное явление, поэтому не исключено, что в будущем она восстановит потерянную высоту и станет еще больше.

В 2017 году власти Франции, Италии и Швейцарии - трех стран, на территории которых находится горный массив, - предложили внести его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тогда заявленная высота высочайшей на континенте вершины составляла 4808,72 метра.

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