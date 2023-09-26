В ЕСПЧ начинаются слушания по экологическому иску против 32 европейских стран

By Euronews

Лесные пожары, жара и засуха. Группа молодых португальцев подала иск против европейских стран. Истцы заявляют, что бездействие властей в отношении климатического кризиса, нарушает их право на жизнь.

В Европейском суде по правам человека начинаются слушания по первому делу, касающемуся экологии и изменения климата. Иск подали шестеро молодых португальцев. Они обвиняют правительства 32 европейских стран в неспособности адекватно решить проблемы, связанные с глобальным потеплением. Истцы утверждают, что бездействие властей в разрешении климатического кризиса является нарушением их права на жизнь.

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Андре Сантуш Оливейра, 15 лет, истец: "В Португалии мы все больше сталкиваемся с волнами жары и засухой, которые в некоторых случаях могут оказаться фатальными. Эта жара угрожает нашему праву на жизнь и, что еще очень важно, праву на частную жизнь".

До вынесения приговора может пройти 18 месяцев. Группа заявителей не требует денежной компенсации. Активисты настаивают на изменении политики в области экологии.

София Сантуш Оливейра, 18 лет, истец:"Больше всего я чувствую разочарование из-за бездействия правительств. Они говорят, что это второстепенная проблема, а не приоритет. Защита планеты так же важна, как и защита экономики. Но все взаимосвязано".

Группе молодых людей помогает Global Legal Action Network (Глобальная сеть юридических действий). Это международная некоммерческая организация, которая борется с нарушениями прав человека.

Тот факт, что дело дошло до Европейского суда по правам человека, считают эксперты, является признаком растущего внимания к климатическому кризису.

Победа в суде, надеются активисты, может заставить правительства радикально пересмотреть свою климатическую политику и значительно сократить выбросы, вызывающие потепление планеты.