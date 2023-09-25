By Euronews Green и AP

После двух лет испытаний Lego объявила, что отказывается от планов производить конструктор из переработанного пластика. Компания не смогла найти способ его производства, который снижал бы выбросы углекислого газа.

Производитель игрушек Lego отказался от планов по изготовлению конструктора из переработанного пластика после того, как выяснилось, что его использование приведет к увеличению выбросов углекислого газа.

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Датская компания заявила, что "решила не продолжать" производство фирменных разноцветных кирпичиков из переработанных пластиковых бутылок, изготовленных из полиэтилентерефталата, известного как ПЭТ.

После более чем двух лет испытаний "выяснилось, что этот материал не снижает выбросы углекислого газа".

Тем не менее, крупнейший в мире производитель игрушек заявил, что он по-прежнему стремится найти экологически чистые материалы для конструктора Lego, установив крайний срок — 2032 год.

Экологичные альтернативы

Два года назад компания, производящая конструктор из пластмассы на базе нефти, начал изучать возможность перехода на переработанные бутылки из ПЭТ-пластика, качество которого не ухудшается при вторичной переработке.

По словам представителей Lego, компания инвестировала "более 1,2 млрд долларов США в инициативы в области устойчивого развития" в рамках усилий по переходу на более экологичные материалы и сокращению выбросов углерода на 37% к 2032 году.

Компания заявила, что в настоящее время "проводит испытания и разрабатывает кирпичики Lego из ряда альтернативных экологичных материалов, включая другие переработанные пластмассы и пластмассы, изготовленные из альтернативных источников, таких как э-метанол".

Что такое э-метанол?

Известный также как "зеленый метанол", э-метанол состоит из отработанного углекислого газа и водорода, образующихся при использовании возобновляемой энергии для расщепления молекул воды.

Компания Lego заявила, что будет продолжать использовать биополипропилен, экологичный вариант полиэтилена — пластика, используемого во всем, от потребительской и пищевой упаковки до шин, — для изготовления деталей наборов Lego, таких как листья, деревья и другие аксессуары.

"Мы считаем, что в долгосрочной перспективе это будет способствовать увеличению производства более экологичного сырья, такого как переработанные масла, и поможет поддержать наш переход на экологически чистые материалы", — говорится в сообщении.

Компания Lego была основана в 1932 году Оле Кирком Кристиансеном. Название произошло от двух датских слов — leg и godt, которые вместе означают "хорошо играть". Создатели торговой марки утверждают, что не знали, что lego в переводе с латинского означает "я собираю".