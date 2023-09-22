By Euronews Green и AP

Контрабанда диких и редких животных широко распространена в Балканском регионе, говорят в правоохранительных органах.

21 сентября в один из сербских зоопарков был доставлен маленький львёнок. Местные СМИ сообщают, что животному всего несколько месяцев. Его нашли на окраине города Суботица. Местная жительница, увидевшая львёнка на дороге, вызвала полицию, которая доставила его в зоопарк.

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Сотрудница приютившего детёныша льва зоопарка Соня Мандич рассказала, что он был очень слабым и истощенным.

В каком состоянии находился львёнок?

Оголодавший львенок сейчас под пристальным наблюдением сотрудников зоопарка Palic Zoo via AP

На видеозаписи, которая попала в соцсети, видно, как львёнок выходит на дорогу.

Отмечается, что он был дружелюбен и не боялся людей.

На опубликованных позже фотографиях можно видеть полицейского и местных жителей, играющих с львёнком. По словам Мандич, детёныш был "в довольно плохом состоянии", ему понадобились инъекции и лечение для улучшения состояния.

"Ей примерно 3-6 месяцев, но она недоедала и, возможно, отстает в развитии", - рассказала Мандич.

Контрабанда диких животных - одна из проблем региона?

Полиция пока не сделала официального заявления по поводу этого инцидента.

Однако известно, что контрабанда диких и редких животных широко распространена в Балканском регионе.

В прошлогоднем отчете WWF о преступлениях в сфере дикой природы говорится, что в Сербии наибольшей опасности подвергаются певчие птицы семейства вьюрковых, охраняемые местными властями бурые медведи и лесные черепахи.

Распространены также случаи контрабанды и незаконного владения экзотическими видами змей, например питонами.

В 2020 году расследование, проведенное на основе данных Центра журналистских расследований в области экологии Oxpeckers и EJN (Earth Journalism Network), показало, что незаконная торговля дикими животными широко распространена в Восточной Европе. В нём подчеркивались "опасения защитников природы, что контрабандисты избегают проверок, перевозя животных через страны Восточной Европы, где правоохранительные органы менее строгие".