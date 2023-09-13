Красные огненные муравьи впервые обосновались в Европе

Красные огненные муравьи — один из самых опасных и агрессивных инвазивных видов — обосновались на итальянском острове Сицилия. Вероятно, в результате изменения климата они будут распространяться по континенту.

Один из самых опасных инвазивных видов впервые появился в Европе, говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Current Biology.

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Как выяснили ученые, красный огненный муравей сформировал зрелую популяцию на итальянском острове Сицилия.

Авторы исследования предупреждают, что при глобальном потеплении муравьи могут распространиться по всему континенту. Климат половины городских районов Европы уже подходит для обитания этого вида.

Это может иметь катастрофические и дорогостоящие последствия для биоразнообразия, сельскохозяйственных культур и здоровья людей.

Чем опасны красные огненные муравьи?

Будучи агрессивными фуражирами, огненные муравьи быстро становятся доминирующим видом муравьев на новой территории.

Они уничтожают популяции местных муравьев и характерные для этой местности растения. Кроме того, у них есть ядовитое жало, способное убить или поранить лягушек, ящериц и мелких млекопитающих.

Красные огненные муравьи также могут жалить людей, делая общественные места типа парков небезопасными для детей. У небольшого процента людей, реагирующих на их яд, они могут вызвать опасную для жизни аллергическую реакцию.

Они способны поражать птиц и рыб.

Помимо разрушения местных экосистем и биоразнообразия, огненные муравьи могут повреждать сельскохозяйственные культуры и портить электрооборудование.

Согласно оценке, опубликованной в журнале Nature в 2021 году, они являются пятым по стоимости инвазивным видом в мире: в период с 1970 по 2017 годы затраты на их уничтожение и ликвидацию составили почти 20 млрд евро.

Красные огненные муравьи входят в список 100 самых опасных инвазивных чужеродных видов, составленный Глобальной базой данных инвазивных видов.

Откуда берутся красные огненные муравьи?

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Рыжие огненные муравьи или Solenopsis invicta родом из Южной Америки.

Менее чем за столетие благодаря торговле они распространились по большей части территории США, Мексики, Карибского бассейна, Китая, Тайваня и Австралии. Они часто перемещаются в зараженной почве, сене, мульче, ландшафтных и строительных материалах.

Solenopsis invicta уже внесен в список инвазивных чужеродных видов ЕС как "вид, вызывающий озабоченность".

Только в США ежегодные затраты, связанные с этим видом, оцениваются примерно в 1 млрд долларов.

Новая Зеландия — единственная страна, где этот вид муравьев удалось успешно уничтожить.

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Ранее красных огненных муравьев находили в продуктах в Испании, Финляндии и Нидерландах, но не в дикой природе, как на Сицилии, где было обнаружено 88 гнезд.

Распространятся ли огненные муравьи по всей Европе?

Местные жители, проживающие в окрестностях сицилийского города Сиракузы, сообщают о частых укусах огненных муравьев с 2019 года.

Генетический анализ муравьев, обнаруженных в этом районе, позволяет предположить, что они происходят с юга США, материкового Китая или Тайваня.

Неясно, как и когда этот вид был завезен в этот район, но, возможно, через расположенный неподалеку грузовой порт Аугуста.

Исследователи установили, что в нынешних экологических условиях муравьи могут обосноваться на 7% территории Европы и Средиземноморья. Наибольшему риску подвергаются сельскохозяйственные районы, половина изученных городских районов также имеет подходящие условия для их жизни — особенно прибрежные города на Средиземном море, где есть крупные порты.

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Прогнозы на будущее показывают, что по мере потепления климата окружающая среда в Европе будет становиться все более подходящей для этих муравьев.

Исследователи считают, что ключевую роль в борьбе с новой угрозой играют раннее обнаружение и принятие соответствующих мер. Сообщения граждан об укусах и гнездах могут помочь отследить распространение красных огненных муравьев.