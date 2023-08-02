Франция прекращает распечатку бумажных чеков без необходимости

Euronews и AFP

Кассиры во французских магазинах теперь будут распечатывать чеки только по просьбе покупателей. Хотя в ресторанах или гаражах они по-прежнему будут обязательны.

Во Франции вступил в силу отказ от систематического распечатывания кассовых бумажных чеков. Эта мера, распространяющаяся также на чеки банковских карт, была принята ради защиты окружающей среды.

Однако она подверглась критике со стороны тех, кто считает, что для многих французов товарные чеки являются инструментом управления семейным бюджетом.

На самом деле чеки не исчезнут совсем: желающие смогут запросить их распечатку, чтобы, например, развеять сомнения по поводу цены. А в некоторых случаях, например, в ресторанах, гостиницах, парикмахерских, гаражах и т.д. - распечатка останется обязательной.

Это нововведение вступило в силу 1 августа. В этот же день французские потребители столкнулись с очередным повышением регулируемых тарифов на электроэнергию на 10%. Это повышение, которое коснется как домохозяйств, так и малых предприятий, отражает стремление правительства постепенно ослабить давление на государственные финансы.