Генсек ООН: "Наступила эра глобального кипения"

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Генсек ООН призвал все страны сплотиться, чтобы избежать катастрофы.

Необходимо принять срочные меры по борьбе с изменением климата, чтобы избежать катастрофы, об этом генсек ООН Антониу Гутерриш заявил после публикации оценок о том, что июль в этом году стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. По словам Гутерриша, все страны должны сплотиться и принять срочные меры.

Эра глобального потепления закончилась. Наступила эра глобального кипения. Воздухом дышать невозможно, жара невыносима, а уровень прибыли от ископаемого топлива и бездействия в отношении климата неприемлем. генсек ООН Антониу Гутерриш

В сентябре в Нью-Йорке состоится саммит ООН по климатическим амбициям. По словам Гутерриша, чтобы избежать худшего, развитым странам нужно к 2040 году или раньше добиться углеродной нейтральности, а развивающимся —r 2050-му году.