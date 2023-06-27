Как в Германии планируют спасать жителей от жары

Euronews Green и APTN

Правительство Германии начинает кампанию для предотвращения роста смертности из-за аномальной жары, которая в связи с изменением климата становится всё более частым явлением в стране.

Немецкий министр здравоохранения Карл Лаутербах заявил в понедельник, что Германия будет ориентироваться на опыт Франции, которая приняла масштабные меры после того, как в 2003 году из-за экстремальной жары там погибли почти 15 тысяч человек.

Лаутербах уточнил, что соседи показали "хороший пример" того, как можно снизить риски для здоровья населения, особенно пожелых людей, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и бездомных.

"План защиты от жары" включает новую четырёхуровневую систему предупреждения, в зависимости от температуры воздуха, функционирования систем охлаждения и готовности системы здравоохранения.

"Людей легче спасать, когда у вас есть план действий", - пояснил министр.

Предупреждения о надвигающейся жаре

По словам Лаутербаха, для городских властей и самих жителей будет запущен специальный веб-сайт, чтобы оперативнее принимались соответствующие меры. Также население будут предупреждать о надвигающейся тепловой волне.

Министр по защите окружающей среды Штеффи Лемке утверждает, что риски, связанные с аномально высокими температурами, реально свести к минимуму, обустроив больше мест в тени и прохладе, где можно укрыться от палящего солнца.

План предусматривает отдельные меры для предотвращения теплового удара у пожилых людей и лиц, страдающих определёнными заболеваниями. Рассматривается возможность установки холодильных камер, диспенсеров для воды и раздачи питьевой воды в общественных местах.

В Германии лето становится всё более теплым

По данным национальной метеорологической службы DWD, в прошлом году в Германии наблюдались экстремальные волны тепла, постоянные периоды засухи и рекордное количество солнечных дней. 2022-й был одним из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений.

Но тогда федеральное правительство не стало принимать масштабные меры на общенациональном уровне, возложив всю ответственность на местные власти.

Лаутербах планирует встретиться с представителями различных секторов, чтобы в ближайшие недели представить национальный план защиты от жары.