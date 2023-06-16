Euronews

Эко-активистка из Новой Зеландии Розмари Пенворден отправила участникам нефтяной конференции письмо, представившись её организатором. В нем она заявила, что мероприятие отменяется.

Эко-активистке из Новой Зеландии грозит до десяти лет тюрьмы после того, как она отправила ложное письмо с сообщением об отмене конференции по ископаемому топливу.

Выдав себя за организатора мероприятия, Розмари Пенворден написала имейл делегатам, которые должны были принять участие во встрече Ассоциации нефтяной разведки и добычи Новой Зеландии (PEPANZ) 2019 года.

Хотя активистка заявила, что трюк был сатирическим протестом, ее признали виновной в подлоге. По словам Пенворден, она "поражена".

Почему климатической активистке грозит десять лет тюрьмы?

Письмо 64-летней активистки было написано на фирменном бланке PEPANZ с официальными логотипами ассоциации и ее членов. Пенворден отправила письмо делегатам за неделю до конференции с электронного адреса conferencepepanz@gmail.com.

Когда организаторы в офисе PEPANZ узнали об имейле, они сообщили делегатам, что на самом деле конференция не была отменена, и мероприятие прошло по плану.

Розмари Пенворден утверждает, что у фальшивого письма не было цели никого обмануть, оно просто было "сатирическим протестом".

"Мне нравится думать, что я представляю угрозу для этой индустрии, но, ради бога, мой вес — 52 кг, рост — 162 см, мне 64 года, — сказал Пенворден газете The Guardian. — Это самые загрязняющие окружающую среду компании во всем мире. Мне показалось важным, чтобы они услышали это от маленькой бабушки".

Адвокат активистки утверждал, что письмо не выглядело настоящим, Розмари Пенворден были предъявлены обвинения в подделке документов. В среду суд округа Дунедин признал ее виновной в изготовлении поддельного документа и его использовании.

Приговор эко-активистке будет вынесен в сентябре. Максимальное возможное наказание по этим статьям — десять лет лишения свободы.

Что активистка написала в фальшивом письме?

Розмари Пенворден пометила свое письмо как "срочное" и начала его формально, уведомив делегатов об отмене нефтяной конференции и извинившись за причиненные неудобства.

Тем не менее концовка письма могла вызвать подозрения.

"Мы глубоко обеспокоены стремительно ускоряющимися социальными и политическими изменениями, которые охватывают нас, и о которых говорят многие наши дети, готовящиеся к забастовке в школе, чтобы потребовать безопасного будущего, — написала она. — Несмотря на все наши усилия по обеспечению секретности, активисты узнали о конференции этого года и снова планируют шум и беспорядки. Но во всем этом есть и положительная сторона: нас не будет там, чтобы слушать их бесконечные слоганы".

Главный научный сотрудник австралийской компании Petroleum Geo-Services (PGS) доктор Эндрю Лонг, поверил, что письмо настоящее, но у него возникла мысль о том, что аккаунт электронной почты был взломан.

В июне 2020 года, через семь месяцев после конференции, полиция конфисковала ноутбук и телефон Пенворден, где были найдены несколько черновиков письма и статья с подробным описанием экологических проблем, связанных с конференцией.

Эко-активистка говорит, что обвинения "поразили" ее, но не сделали менее решительной.

"Для меня это стимул продолжать делать то, что я делаю", — сказала Розмари Пенворден у здания суда.