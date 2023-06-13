Эль-Ниньо возвращается: средняя температура в мире может повыситься

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Эль-Ниньо наступает, предупреждают метеорологи. Он принесет с собой повышение средней температуры воздуха и воды.

Эль-Ниньо возвращается: вода в Тихом океане станет намного теплее, чем обычно, что может привести к установлению нового рекорда средней температуры в мире.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило, что после трех лет похолодания Ла-Нинья наступил Эль-Ниньо.

"Эль-Ниньо обычно вызывает рекордно высокие температуры в мире. Произойдет ли это в 2023 или 2024 году, пока неизвестно, но, я думаю, это более вероятно, чем нет", — говорит директор Службы изменения климата ЕС "Коперник" Карло Буонтемпо.

Эль-Ниньо может иметь радикальные последствия: от испепеляющей жары до сильнейших штормов.

Вот как, по прогнозам климатологов, он повлияет на температуры в мире, погоду и морскую жизнь.

Что такое Эль-Ниньо?

Климатическое явление Эль-Ниньо вызывает повышение температуры воздуха и усиливает вероятность экстремальных погодных явлений. Оно вызвано температурой океана и ветрами в Тихом океане, которые колеблются между потеплением Эль-Ниньо и похолоданием Ла-Нинья.

Уже сейчас прогнозируется, что текущий год будет жарче, чем 2022, и станет пятым или шестым самым жарким годом в истории.

Последствия Эль-Ниньо проявляются через несколько месяцев, и, возможно, 2024 год побьет температурные рекорды.

Самым жарким годом в мире до сих пор был 2016 год, совпавший с сильным Эль-Ниньо, хотя изменение климата способствовало росту экстремальных температур даже в годы без этого явления.

Последние восемь лет были восемью самыми жаркими за всю историю наблюдений, что отражает долгосрочную тенденцию потепления, вызванную выбросами парниковых газов.

Как Эль-Ниньо влияет на погоду?

Эль-Ниньо толкает теплую воду в Тихом океане на восток, вызывая смещение тихоокеанского струйного течения к югу от его нейтрального положения.

Это приводит к более сухой и теплой погоде на севере США и интенсивным дождям и наводнениям на побережье Мексиканского залива и юго-востоке США. В Европе это может привести к более холодной и сухой зиме на севере и более влажной зиме на юге.

По данным NOAA, при Эль-Ниньо глобальная температура повышается примерно на 0,2 градуса Цельсия. Из-за этого глобальная температура может превысить критический предел.

"Вероятность первого года с температурой 1,5 градуса Цельсия в следующем пятилетнем периоде сейчас составляет примерно 50:50", — сказал Guardian профессор Адам Скайф из Метеорологического управления Великобритании.

В результате мир столкнется с более интенсивными тепловыми волнами, продолжительными жаркими сезонами и мощными штормами.

Первыми ощутят последствия этого явления страны, расположенные вблизи Тихого океана: западное побережье Северной и Южной Америки, Япония, Австралия и Новая Зеландия.

В Индонезии и Австралии, скорее всего, установится более жаркая и сухая погода с повышенной вероятностью лесных пожаров.

Муссоны в Индии и дожди в Южной Африке могут сократиться, в то время как в Восточной Африке может быть больше дождей и наводнений.

Эль-Ниньо также повышает активность ураганов в Тихом океане, что означает, что такие места, как Гавайи, будут подвержены риску возникновения тропических циклонов.

Как Эль-Ниньо влияет на морскую жизнь?

Эль-Ниньо также ставит под угрозу морскую жизнь вдоль тихоокеанского побережья. В нормальных условиях явление, известное как апвеллинг, поднимает холодную, богатую питательными веществами воду из океанских глубин.

Когда происходит Эль-Ниньо, этот процесс подавляется или полностью прекращается. Это означает уменьшение количества фитопланктона вдоль побережья, что в свою очередь приводит к сокращению количества пищи для некоторых видов рыб.

В марте ученые обнаружили, что глобальная температура поверхности моря достигла рекордно высокого уровня. Эль-Ниньо, скорее всего, усугубит ситуацию.

По данным NOAA, существует 56%-ная вероятность того, что когда погодное явление достигнет пика своей силы, температура поверхности моря в Восточно-Тихоокеанском регионе будет как минимум на 1,5 градуса Цельсия выше нормы.

Более теплая вода также вызывает обесцвечивание коралловых рифов, что увеличивает риск их гибели от голода.