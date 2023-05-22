Глобальное потепление и индустрия моды: ритейлеры ждут перемен

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Может ли изменение климата повлиять на сезонную моду? Ритейлеры планируют перенести сезон распродаж

Непредсказуемая погода заставляет фэшн-ритейлеров менять тактику

Теплые зимы, проливные дожди, засуха... Погода в Европе с каждым месяцем становится все менее предсказуемой. По словам экспертов, это имеет катастрофические последствия как для здоровья, так и продовольственной безопасности.

Впрочем, климат влияет и на другие аспекты нашей повседневной жизни, в частности, связанные с модой. Что купить, и что надеть, когда зима больше похожа на весну, а осень на лето. В свою очередь розничным торговцам становится все сложнее предсказать поведение покупателей и определить: когда и что продавать.

Как изменение климата влияет на модную индустрию?

В то время как некоторые европейские регионы страдают от засухи, другие сталкиваются с проливными дождями. Из-за этого в Италии, как сообщает информационное агентство Reuters, ритейлеры OVS и Pianoforte Holding хотят перенести свои летние распродажи на середину июля.

Календарь распродаж определяется региональными властями Италии. Обычно сезон скидок стартует в начале июля.

Поскольку лето становится все более поздним и продолжительным, тенденция может распространиться по всему Старому Свету.

Может ли экстремальная погода сдержать фаст-фэшн?

Столкнувшись с непредсказуемой погодой, потребители могут с большей вероятностью инвестировать в более универсальную одежду, а не гнаться за последними модными новинками.

Это может вынудить текстильные компании отказаться от производства огромного количества сезонной одежды, что сократит текстильные отходы. Это плюс для экологии!

Насколько погода влияет на продажи одежды?

По данным Метеобюро Великобритании и Британского консорциума розничной торговли, рост температуры на один градус по Цельсию сокращает продажи женской одежды в стране на 11 миллионов фунтов стерлингов (12,7 млн в пересчете на евро).

Погода оказывает большое влияние на посещаемость магазинов одежды. Данные шведской маркетинговой компании Tradedoubler показывают, что онлайн-продажи снижаются в солнечную погоду, так как люди предпочитают ходить в обычные магазины, в то время как в дождливую погоду все происходит наоборот.

Экстремальные погодные условия оказывают воздействие на всю цепочку поставок. В минувшем году разрушительные наводнения в Пакистане привели к потере 40% урожая хлопка. Непредсказуемая погода также влияет на цепочки поставок в Китае, Индии, Бразилии и других странах.