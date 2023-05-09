Австралийские ученые вакцинируют коал против хламидиоза

Euronews

Почти половина коал в восточных штатах Австралии заражена хламидиозом. Чтобы остановить распространение болезни, биологи начали вакцинировать здоровых сумчатых. Их отлавливают, под наркозом делают укол и снова отпускают в дикую природу.

Австралийские ученые начали вакцинировать диких коал, популяция которых стремительно сокращается из-за хламидиоза. Это заболевание вызывает у животных слепоту, бесплодие и даже смерть.

"Это убивает коал, потому что они становятся настолько больными, что не могут лазить по деревьям за едой или спасаться от хищников, а самки становятся бесплодными", — говорит микробиолог из Университета Саншайн-Кост Самуэль Филлипс, который участвовал в разработке вакцины.

"Малышей почти не видно", — добавляет биолог по охране природы из Сиднейского университета Мэтью Кроутер.

Какова связь между лесными пожарами и хламидиозом?

Другие угрозы, с которыми сталкиваются коалы, — разрушение их среды обитания в результате расчистки земель и лесные пожары, участившиеся из-за изменения климата. Эти факторы повышают уровень стресса коал, ослабляют их иммунную систему и делают их более восприимчивыми к заболеваниям, в том числе к хламидиозу, говорит Мэтью Кроутер.

Ученые стремятся отловить, вакцинировать и далее мониторить около 50 животных — примерно половину популяции коал в районе Северных рек Нового Южного Уэльса.

По оценкам специалистов, около половины диких коал в соседнем штате, Квинсленде, уже заражены хламидиозом.

Вакцину разработали специально для коал. Её безопасность и эффективность уже проверили на нескольких сотнях медведей, доставленных в центры спасения диких животных в связи с другими заболеваниями.

Теперь ученые хотят понять, как вакцинация повлияет на популяцию диких коал. "Мы хотим оценить, какой процент коал нужно вакцинировать, чтобы существенно снизить уровень инфекций и заболеваний", — говорит Самуэль Филлипс.

Коалы находятся под угрозой исчезновения?

Коалы — легендарные австралийские сумчатые. Большую часть времени они едят или спят на эвкалиптовых деревьях, а на их лапах есть два больших пальца, которые помогают им эффективно карабкаться по стволам.

За последние два десятилетия популяция диких коал в Австралии резко сократилась.

В феврале прошлого года федеральное правительство Австралии объявило коал "находящимися под угрозой исчезновения" в восточных регионах Нового Южного Уэльса, Квинсленда и Австралийской столичной территории.

Столкнувшись с болезнями, утратой привычной среды обитания и столкновениями на дорогах, коалы могут вымереть к 2050 году, оценило правительство Нового Южного Уэльса в 2020 году.

Коала ест листья эвкалипта в парке в Сиднее, Австралия Mark Baker/AP Photo

Как ученые вакцинируют диких коал?

Вооружившись биноклями, исследователи ищут коал на эвкалиптовых деревьях и строят вокруг них круглые вольеры с дверцами, ведущими в клетки. Через несколько часов или дней коалы слезают с дерева в поисках вкусных листьев на другом и забредают в безобидные ловушки.

"Коал трудно спутать с другими животными — их довольно легко заметить", — говорит директор по ветеринарной помощи и клиническим вопросам некоммерческой организации Friends of the Koala Джоди Уэйкман, которая содержит больницу для диких животных, куда коал привозят для вакцинации.

Сначала ученые осматривают коалу, убеждаются, что она здорова, и под наркозом делают ей укол вакцины. После пробуждения животное оставляют под наблюдением на 24 часа, чтобы убедиться в отсутствии неожиданных побочных эффектов, говорит Джоди Уэйкман.

Цель — вакцинировать здоровых коал, чтобы предотвратить их заражение хламидиозом.

Перед тем как вновь отпустить животное в дикую среду, исследователи помечают спину коалы розовой краской, чтобы убедиться, что одна и та же коала не попадет к ним дважды.

Первая вакцинированная коала была возвращена в естественную среду обитания в марте. Ученые поставили её клетку у основания дерева и открыли дверцу. Коала быстро вылезла наружу и забралась на дерево.

Как коалы заражаются хламидиозом, и можно ли его вылечить?

Приняв решение о вакцинации коал, ученые сопоставили риск беспокойства животных с опасностью распространения болезни. Проект был одобрен многочисленными государственными органами, включая Департамент сельского хозяйства Австралии и Департамент планирования и охраны окружающей среды Нового Южного Уэльса.

Источник хламидиоза у коал не подтвержден, но ученые считают вероятным, что сумчатые изначально заразились болезнью при контакте с фекалиями инфицированных овец и крупного рогатого скота. Теперь хламидиоз распространяется половым путем или передается от матери к потомству.

Если людей и домашний скот, зараженных вызывающими хламидиоз бактериями, можно лечить антибиотиками, то с коалами всё не так просто.

По словам Мэтью Кроутера, "сложные" микробы в желудке коал предназначены для нейтрализации токсинов, содержащихся в листьях эвкалипта, их основного источника пищи. Но их пищеварительная система также может нейтрализовать некоторые лекарства, поэтому они плохо реагируют на лечение антибиотиками, отмечает биолог.

Станет ли вакцинация диких животных более распространенной?

В мире есть лишь несколько примеров вакцинации диких животных, находящихся под угрозой исчезновения. В 2016 году ученые начали вакцинировать гавайских тюленей-монахов против смертельно опасного штамма морбилливируса. А два с половиной года назад биологи в Бразилии начали прививать золотистых львиных тамаринов от желтой лихорадки.

"Вакцинация диких животных, конечно, еще не стала обычным делом, — говорит биолог из Медицинской школы Университета Уэйк-Форест Джейкоб Негрей. — Но стоит ли использовать её чаще — это фундаментальный вопрос, над которым сейчас бьются биологи, занимающиеся охраной природы".