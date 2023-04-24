Европа разделилась по вопросу об атомной энергии: какие страны "за" и кто "против"?

Франция, ведущая страна Европы по использованию атомной энергии, рассматривает законопроект об ускорении строительства новых реакторов.

Поскольку континент борется с энергетическим кризисом, вызванным вторжением России в Украину, это является частью плана президента Эммануэля Макрона по обретению энергетической независимости. По его словам, модернизация необходима для достижения этой цели.

Новый закон должен упорядочить процесс утверждения и строительства новых электростанций в стране. Он также предусматривает отмену обязательства предшественника Макрона ограничить долю атомной энергетики в энергопотреблении страны до 50 процентов.

Однако стремление к возрождению атомной энергетики вызвало трения с другими европейскими странами, в частности с Германией.

Некоторые страны-члены ЕС полностью поддерживают атомную энергетику и производят на реакторах значительную часть необходимой им энергии, в других преобладает негативное отношение к АЭС в обществе из-за возможных проблем с безопасностью.

Это долгая дискуссия, не имеющая однозначного ответа. Треть действующих ядерных реакторов в ЕС подходит к концу своего жизненного цикла в 2025 году, будущее этого источника энергии для блока остается под вопросом.

Почему же атомная энергетика вызывает такие разногласия в Европе?

Сколько энергии в Европе дает атомная энергетика?

Около четверти энергии в ЕС вырабатывается с помощью АЭС, более половины этой доли - во Франции. Всего в 13 из 27 стран-членов ЕС работают 103 реактора. В 2019 году они обеспечили примерно половину низкоуглеродной электроэнергии.

В ЕС существует широкий спектр мнений относительно использования атомной энергии. Это, наряду с соображениями безопасности, часто делает атомную энергетику темой оживленных дискуссий. Каждое государство ЕС делает свой собственный выбор, включать ли АЭС в свой энергобаланс.

Это ставит многие правительства в положение, когда необходимо принимать решение о будущем атомной энергетики в своей стране.

Кто против атомной энергетики?

После аварии на АЭС "Три-Майл-Айленд" в 1979 году и Чернобыльской катастрофы в 1986 году общественное мнение об атомной энергетике резко изменилось.

В Германии в 2002 году левоцентристское правительство страны приняло закон о прекращении строительства новых АЭС. Все имеющиеся реакторы также должны быть остановлены в будущем.

Это стало частью перехода от ископаемых видов топлива к таким возобновляемым источникам энергии, как ветер и солнце. Хотя атомная энергетика считается "низкоуглеродной", поскольку ядерные реакторы не производят прямых выбросов CO2, в качестве топлива она использует уран, добыча и переработка которого требует больших затрат энергии.

В 2010 году Ангела Меркель объявила, что срок службы АЭС Германии будет продлен для увеличения поставок низкоуглеродной энергии.

Всего год спустя инцидент на АЭС "Фукусима-1" в Японии вновь вызвал серьезные дебаты по этому поводу. В течение нескольких месяцев по всей стране проходили массовые протесты, в результате которых правительство Меркель объявило, что все АЭС будут закрыты к 2022 году.

Сейчас в стране осталось всего три атомные электростанции. Однако из-за угрозы энергетической безопасности страны в связи с вторжением РФ в Украину срок их эксплуатации был продлен. В октябре прошлого года канцлер Олаф Шольц заявил, что они будут работать до апреля 2023 года, чтобы предотвратить дефицит энергии.

Есть только две страны, которые имели АЭС и полностью отказались от использования атомной энергии для производства электричества - Италия и Литва.

В Италии эта тема вызывает много споров. Все АЭС страны были закрыты к 1990 году после референдума по вопросу о атомной энергетике. С тех пор правительство пыталось предложить ее возрождение - в частности, в 2008 году был предложен план строительства 10 новых реакторов.

Однако авария 2011 года в Японии поколебала общественное мнение: 94 процента жителей страны проголосовали за запрет строительства на состоявшемся в том году позднее референдуме.

Этот источник энергии также вызывает споры в других странах-членах ЕС, включая Бельгию, Португалию, Данию и Австрию.

Какие страны выступают за атомную энергетику?

Франция давно является европейским лидером в области атомной энергетики, добиваясь ее признания в качестве низкоуглеродного источника энергии. С 1980-х годов АЭС являются доминирующим производителем электроэнергии в стране.

В феврале этого года она стала одной из 11 стран, создавших альянс в поддержку атомной энергетики в Европе. Их лидеры подписали декларацию, в которой говорится, что атомная энергия является "одним из многих инструментов для достижения наших климатических целей, для производства электроэнергии базовой мощности и обеспечения надежности поставок".

В группу - помимо Франции - входят Болгария, Хорватия, Финляндия, Чешская Республика, Венгрия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия и Словения. Целью альянса является содействие исследованиям, инновациям и "единым правилам безопасности", а также рассмотрение вопроса о том, как сотрудничество может привести к строительству большего количества реакторов.

Правительство Италии также рассматривает возможность подписания декларации. Она может стать мощным союзником для стран, поддерживающих атомную энергетику и стремящихся получить достаточно голосов для принятия ключевых законов, включающих этот источник энергии в климатические цели ЕС. Вместе с тем итальянские власти пока не решили менять давнюю анти-атомную позицию. Тем не менее это показывает, что некоторые страны могут менять точку зрения в условиях климатического и энергетического кризисов.