Жителям Парижа предлагают проголосовать за запрет проката электросамокатов

2 апреля Париж будет решать, останутся ли в столице 15 000 электрических самокатов.

Мэрия назначила референдум, в ходе которого жителям будет предложено ответить на вопрос: "Продолжать или нет свободный прокат электросамокатов?"

Эти средства передвижения, которые можно арендовать с помощью мобильного приложения и оставить в любом месте, стали предметом разногласий. Некоторые жители говорят, что они занимают тротуары, опасны для пешеходов и вообще загромождают улицы.

Другие считают, что это эффективная, не загрязняющая окружающую среду альтернатива общественному транспорту для передвижения по столице Франции.

Опасны ли электросамокаты?

Только в 2022 году полиция сообщила о более чем 400 инцидентах с электросамокатами, в которых пострадали 459 человек.

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что водители электросамокатов чаще получают серьезные травмы, чем велосипедисты. Исследование Лондонского университета королевы Марии и больницы Святой Марии показало, что водители самокатов реже носят шлемы и чаще находятся в состоянии алкогольного опьянения.

В Париже есть даже сообщения о том, что люди бросают самокаты в Сену, когда заканчивают кататься на них.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что склоняется к запрету, но позволит жителям города принять решение путем голосования.

Почему голосование вызвало споры?

Компания Lime, занимающаяся прокатом E-scooter, предложила 10-минутные бесплатные поездки тем пользователям, которые зарегистрируются для участия в референдуме. Париж является одним из городов с самым высоким уровнем использования этой услуги, и у жителей города есть время до 2 апреля, чтобы внести себя в список избирателей.

"Подтвердите, что вы зарегистрированы для голосования, и получите бесплатную 10-минутную поездку за наш счет", - говорится в электронном письме, направленном клиентам Lime.

"Зеленый" заместитель мэра, отвечающий за транспорт и общественные места, Давид Бейяр заявил в Твиттере, что предложение "покупать избирателей откровенно некрасиво".

Позже он пояснил, что компания не нарушила закон, поскольку голосование не подчинялось тем же стандартам, что и муниципальные выборы. Но Бейяр также сказал радиостанции France Inter, что это "сводит дебаты к уровню потребителей".

Представители компании Lime утверждает, что их акция совершенно законна, а ее инициатива была направлена на то, чтобы привлечь максимальное количество людей к участию в голосовании.

Почему рассматривается вопрос о запрете?

Бейяр также сообщил французской прессе, что город зашел так далеко, как только возможно с точки зрения правил.

Уже существуют запреты на езду по тротуарам, использование мобильных телефонов и ношение наушников. В некоторых районах действуют ограничения скорости. Нарушителям этих правил грозит штраф до 1 500 евро.

Но Париж по-прежнему сталкивается с проблемами и принял решение провести референдум до того, как будут продлены лицензии для трех основных операторов - Lime, Dott и Tier.

Запрет может также побудить другие европейские города задуматься об избавлении от электрических самокатов.