Швейцарские пенсионерки подали в ЕСПЧ иск к правительству из-за изменения климата

Швейцарские пенсионерки против правительства: Европейский суд по правам человека рассмотрит историческое дело о климате

Группа швейцарских женщин обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском к своему правительству, касающимся изменения климата.

Женщины, средний возраст которых составляет 73 года, утверждают, что климатическая политика страны ставит под угрозу их здоровье и права человека.

Организация KlimaSeniorinnen ("Пожилые женщины за защиту климата") обвинила правительство в нарушении права на жизнь и здоровье пожилых женщин.

После шестилетней борьбы и поражения в Федеральном суде, высшей судебной инстанции Швейцарии, они передали дело в ЕСПЧ в Страсбурге.

Власти Швейцарии не отрицают, что изменение климата может повлиять на здоровье, но утверждают, что выбросы не могут быть конкретно связаны со здоровьем пожилых женщин. И, по их мнению, решение о мерах по борьбе с изменениями климата должны принимать политики.

В настоящее время иск передан на рассмотрение судей Большой палаты - суда, который занимается только самыми важными вопросами.

Вердикт может иметь важные последствия не только для 46 стран-членов Совета Европы, но и для всего мира.

Почему KlimaSeniorinnen подает в суд на правительство Швейцарии?

На днях члены KlimaSeniorinnen отправляются из Швейцарии в Страсбург. Там их юридическая группа при поддержке "Гринпис Швейцарии" представит свои аргументы на открытом слушании в ЕСПЧ.

Группа утверждает, что Швейцария делает недостаточно для защиты климата и что климатическая политика страны "явно неадекватна" для достижения цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления 1,5℃.

Климатическая акция в Суде является одной из первых в своем роде и может стать прецедентом для всей Европы. © Greenpeace / Joël Hunn

Женщины утверждают, что если бы все страны реагировали так же, как Швейцария, то к 2100 году глобальное потепление достигло бы 3℃.

Досье научных доказательств, собранных KlimaSeniorinnen в поддержку своей позиции, иллюстрирует влияние изменения климата на здоровье людей. В нем подчеркивается, что пожилые люди и женщины особенно уязвимы.

В суде они будут доказывать, что Швейцария нарушила статьи 2 и 8 Европейской конвенции по правам человека. Эти две статьи защищают право на жизнь и право на уважение частной и семейной жизни.

"Политическая система слишком медлительна"

Элизабет Штерн - одна из членов KlimaSeniorinnen.

Впервые она включилась в активистскую деятельность в 1970-х годах.

Затем она заинтересовалась движением за мир, а позднее - движением в защиту климата после "тревожного звонка" о последствиях изменения погоды на планете в Зимбабве в 90-е годы.

Проработав несколько лет в экологической финансовой компании, Элизабет вышла на пенсию.

"Когда я вышла на пенсию, стало совершенно ясно, что мне придется стать активисткой. Я просто не могла быть никем другим", - рассказала она в интервью Euronews Green.

Элизабет Штерн — одна из членов KlimaSeniorinnen, направляющихся в Страсбург © Joël Hunn / Greenpeace

Поэтому Элизабет присоединилась к KlimaSeniorinnen - группе женщин ее возраста, борющихся за то же. Они пережили те же поворотные политические и исторические события, что и она, и многие из них посвятили активизму всю свою жизнь.

"Эти женщины были просто источником вдохновения", - объясняет Штерн.

Вступление в эту группу открыло 74-летней женщине некоторые вещи, о которых она и не подозревала.

Выросшая в очень демократической стране, где было много возможностей оспорить то, с чем ты не согласен, Элизабет была удивлена, узнав, что можно подать в суд на свое правительство.

Но, добавляет она, было ясно, что "политическая система все еще слишком медлительна" на фоне необходимости срочных действий.

Что будет означать вердикт по этому делу для KlimaSeniorinnen?

В Страсбурге Элизабет и другие женщины ее возраста надеются, что будет создан прецедент, касающийся вопроса о том, относится ли защита климата к правам человека.

Впервые ЕСПЧ проведет публичные слушания, чтобы определить, в какой степени такая страна, как Швейцария, должна сократить выбросы в атмосферу для защиты прав человека своего населения. Это также первое дело о климате, рассматриваемое в Большой Палате суда.

KlimaSeniorinnen считает, что результат может иметь более широкие последствия.

Это первый случай в истории, когда суд должен решить, является ли защита климата правом человека Элизабет Штерн активистка KlimaSeniorinnen

Элизабет надеется, что они иск будет рассмотрен "без идеологии" и будет определено, были ли нарушены статьи 2 и 8 Европейской конвенции по правам человека.

Если суд решит, что защита климата является вопросом прав человека, это повлияет на остальные 46 государств Совета Европы. Любая из этих стран также может подать жалобу, сослаться на этот вердикт и заявить, что они хотят того же.

"Это то, на что я надеюсь сейчас, - что они примут четкое решение, даже, возможно, решение, которое станет прецедентом для других стран", - говорит Элизабет.

Но если в суде откажут KlimaSeniorinnen, добавляет она, это будет очень трудно принять:

"Они практически узаконят тот неудовлетворительный климатический путь, по которому идет Швейцария и, конечно, многие другие страны. Это была бы очень плохая история".

В тот же день ЕСПЧ также рассмотрит дело Дамьена Карема, бывшего мэра города Гранд-Сента во Франции. Как и KlimaSeniorinnen, он утверждает, что французское правительство не сделало всего возможного для сокращения выбросов и поэтому нарушило его права человека.

Количество подобных дел растет, и такие страны, как Нидерланды и Бельгия, уже сделали серьезные выводы. Решение о том, являются ли действия, ведущие к изменению климата, нарушением прав человека, может стать историческим.