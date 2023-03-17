Швейцария: солнечные панели на железнодорожных путях

Солнечные панели будут разложены как ковер" на железнодорожных путях в Швейцарии.

Швейцарская компания Sun-Ways в мае установит панели возле одной из железнодорожных станций на западе страны, но сейчас ожидает разрешения от Федерального управления транспорта.

Поскольку климатический кризис требует ускорения перехода Европы на новые источники энергии, разработчики видят большой потенциал в установке панелей на свободных поверхностях.

Обочины дорог, водохранилища и фермы - всё это может стать подходящим местом для установки солнечных систем. Немецкая компания Deutsche Bahn тоже экспериментирует с установкой солнечных батарей, но Sun-Ways первой запатентовала съемную систему.

"В этом и заключается инновация, - сказал соучредитель компании Баптист Данишер новостному сайту SWI Swissinfo. - Это очень важно, поскольку железнодорожные пути необходимо время от времени расчищать для проведения необходимых ремонтных работ".

Как солнечные панели устанавливаются на железнодорожные пути?

Солнечные панели между рельсов Sun-Ways

Швейцарская компания, расположенная в западном городе Экубленс, придумала механическую систему для установки съемных солнечных панелей.

Поезд, разработанный швейцарской компанией по обслуживанию путей Scheuchzer, будет двигаться по рельсам, укладывая по ходу движения фотоэлектрические панели. Это просто "как разворачивающийся ковер", - говорят в Sun-Ways.

Специально разработанный поезд использует поршневой механизм для разворачивания панелей шириной в один метр, предварительно собранных на швейцарском заводе.

Электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрической системой, будет подаваться в электросеть и использоваться для питания домов, поскольку подача ее на железную дорогу более сложный процесс.

Сколько энергии производят солнечные батареи на железнодорожных линиях?

Солнечные панели между рельсов Sun-Ways

У Sun-Ways большие амбиции в плане экологических инноваций. Теоретически, панели могут быть установлены на всей железнодорожной сети Швейцарии протяженностью 5317 километров. Фотогальванические элементы таким образом покроют площадь размером с 760 футбольных полей.

Очевидно, что нет смысла прокладывать солнечный ковер в туннелях.

По оценкам Sun-Ways, национальная железнодорожная сеть может производить один тераватт-час (ТВтч) солнечной энергии в год, что эквивалентно примерно 2% от общего потребления энергии в Швейцарии.

После того, как первый поезд покинет станцию, компания хочет выйти на транснациональный уровень и начать работу в Германии, Австрии и Италии.

"В мире более миллиона километров железнодорожных линий", - говорит Данишер в интервью SWI Swissinfo. - Мы считаем, что 50% этих железных дорог могут быть оснащены нашей системой".

Однако компании еще предстоит многое доказать в рамках пилотного проекта. Международный союз железных дорог выразил обеспокоенность тем, что панели могут иметь микротрещины, привести к повышенному риску пожаров в зеленых зонах и даже мешать машинистам поездов бликами.

Компания Sun-Ways утверждает, что ее панели более прочные, чем обычные, и могут иметь антибликовый фильтр, чтобы не слепить машинистов. Встроенные датчики также обеспечивают их правильную работу, а щетки, прикрепленные к концу поезда, могут удалять грязь с поверхности панелей.

Некоторые отмечают, что лед и снег могут помешать использованию горизонтальных панелей, но у Sun-Ways есть ответ и на этот вопрос. Она работает над системой для растапливания замерзших осадков.