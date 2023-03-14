Париж-2024: самые "зеленые" Олимпийские игры?

Организаторы Олимпийских игр в Париже в 2024 году утверждают, что вдвое сократят выбросы и внесут "позитивный вклад в климат".

Однако экологические группы назвали эти заявления "вводящими в заблуждение".

Климатический ущерб от Олимпийских игр уже давно отошел на второй план, поскольку они требуют огромной инфраструктуры, международных поездок и нагрузки на ресурсы.

Так будут ли Олимпийские игры 2024 года в Париже действительно экологичными?

Насколько "зелеными" будут Олимпийские игры в Париже?

"Мы хотим показать, что мы можем провести эти Игры с вдвое меньшими выбросами", - говорит директор по экологическому совершенству "Париж-2024" Джорджина Гренон.

Организаторы утверждают, что в результате проведения Игр будет выброшено около 1,6 миллиона тонн CO2-эквивалента, по сравнению с 3,5 миллионами тонн в среднем от Лондона-2012 и Рио-2016.

Выбросы приходятся на поездки, строительство и эксплуатацию, включая размещение, безопасность и питание.

Олимпийский Париж ограничивает площадь строительства, используя существующую или временную инфраструктуру для 95 процентов своих нужд. Многие из этих объектов были выбраны благодаря наличию общественного транспорта, что, как надеются организаторы, позволит сократить выбросы.

Электроэнергия, по возможности, будет поступать из возобновляемых источников. В "низкоуглеродном" меню для зрителей будут предложены блюда с меньшим содержанием мяса.

"В пределах того, что технически возможно в 2024 году, мы приложим все усилия для сокращения, сокращения, сокращения", - говорит Гренон.

Но стратегия также в значительной степени опирается на компенсацию выбросов углерода - решение, которое, по словам защитников окружающей среды, не устраняет корень проблемы.

Может ли компенсация выбросов углерода сделать игры "климатически позитивными"?

Организаторы "Париж-2024" утверждают, что компенсация выбросов углекислого газа закрепит за Играми статус мирового лидера в области устойчивого развития.

"Компенсировав даже больше выбросов CO2, чем мы выбросим, мы станем первым крупным спортивным событием с положительным вкладом в климат", - утверждают они.

Офсеттинг подразумевает инвестирование в "зеленые" проекты, такие как восстановление лесов, которые призваны обеспечить эквивалентное сокращение выбросов CO2 в атмосферу.

Однако, по данным независимой наблюдательной организации Carbon Market Watch, воздействие этих проектов трудно квалифицировать, они подвержены изменениям с течением времени и отвлекают внимание от более устойчивых вариантов. Они также могут оказывать негативное влияние на фермеров и коренное население.

Организаторы Олимпийских игр заявляют, что они будут строго оценивать своих партнеров по компенсации выбросов углерода. "Этот вариант будет использоваться только для тех выбросов, которые мы не можем сократить или избежать", - добавляет Гренон.

Эксперт по спортивной экологии Мадлен Орр, профессор британского Университета Лафборо, говорит, что компенсация выбросов - это "приемлемый вариант", но не позволяет назвать игры "устойчивыми".

"Даже если они все сделают правильно, крупное международное мероприятие не может быть абсолютно устойчивым, - говорит она. - Самое устойчивое мероприятие - это то, которое не состоится".

Линдси Отис Ниллес из Carbon Market Watch с этим согласна.

"Сказать, что мероприятие положительно влияет на климат, значит ввести в заблуждение, - говорит она. - Само мероприятие генерирует парниковые газы, которые плохо влияют на климат. Финансовая поддержка организаторами внешних проектов этого не меняет".

Могут ли Олимпийские игры лучше влиять на окружающую среду?

В исследовании, опубликованном в журнале Nature в 2021 году, ученые изложили три меры, которые могли бы сделать Олимпийские игры более устойчивыми.

"Значительно сократить размер мероприятия, чередовать Игры между одними и теми же городами и внедрить независимые стандарты устойчивости", - рекомендуют исследователи.

Орр также предполагает сокращение масштабов мероприятия и уменьшение числа зрителей, прилетающих издалека. По ее словам, благодаря уменьшению "размера и масштаба мероприятия" потребуется меньше инфраструктуры и отходов.

"Миру понравилось смотреть Игры в Токио и Пекине, даже без болельщиков, - добавляет она. - Если бы зрители настраивались на телетрансляции, а не ездили на Игры, они могли бы быть более экологичными".