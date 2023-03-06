Американский подросток пристыдил супербогатых пассажиров, которые часто летают на частных самолетах, подсчитав выбросы углекислого газа от их 163 бизнес-джетов. В списке 17-летнего Акаша Шендуре подробно описаны полеты знаменитостей — от предпринимателя Билла Гейтса до рэпера Pitbull.

"Я действительно хочу не только привлечь некоторых людей к ответственности, но и повысить осведомленность в обществе о разнице между выбросами углекислого газа сверхбогатых американцев и американцев из среднего класса", — сказал Акаш Шендуре в интервью американской радиостанции KUOW.

Каков углеродный след частного самолета?

Из-за деятельности среднего американца в атмосферу попадает 15,52 тонны углекислого газа в год.

Для сравнения: Томас Сибел — миллиардер, основатель компании Siebel Systems и главный загрязнитель окружающей среды по версии проекта Шендуре ClimateJets — выбросил в атмосферу 4 649 тонн CO2.

"Выбросы частного самолета Томаса Сибела превысили все выбросы углекислого газа 299 среднестатистических американцев!" — объясняет ClimateJets.

Чей частный самолет выделяет больше всего углекислого газа?

Акаш Шандуре собрал данные, пользуясь находящейся в открытом доступе информацией. В результате у старшеклассника из Сиэттла получился список самых загрязняющих мир самолетов.

После Томаса Сибела в списке находится семья Мёрдок — это медиа-магнаты, которым принадлежат многие британские таблоиды, Fox News и десятки других изданий. Их частные самолеты извергли 4 357,25 тонн CO2.

За ними следуют семья Девос (4 112 тонн), Сэм Зелл (4 037 тонн) и Джаред Айзекман (3 862 тонны).

Но в список попали не только бизнесмены. Музыкант Pitbull оправдал свое прозвище Mr. Worldwide, выбросив в атмосферу 3 156 тонн углекислого газа.

Билл Гейтс, который недавно заявил, что является "частью решения проблемы климата" и публично выступает за принятие мер по борьбе с изменением климата, выбросил 3 058 тонн. В прошлом году он совершил 392 полета на частных самолетах — в среднем более одного в день. При этом миллиардер утверждает, что компенсирует свой углеродный долг и использует экологичное авиационное топливо.

Миллиардер Томас Сибел возглавляет список главных загрязнителей атмосферы AP Photo/Independent Record, George Lane

Почему Акаш Шендуре начал собирать эти данные?

Акаш Шендуре задумал создать проект ClimateJets после того, как Твиттер заблокировал аккаунт, который отслеживал и сообщал в соцсети местоположение частного самолета Илона Маска.

Подростку помогает сеть добровольцев, которые изучают данные наземного контроля и бортовые отчеты. Затем эта информация сверяется с данными о топливном коэффициенте — профиле выбросов различных видов топлива.

Как миллиардеры отличаются от обычных людей в контексте выбросов СО2?

Мы не все одинаково ответственны за климатический кризис. По данным Oxfam, ответственность миллиардеров за выбросы парниковых газы в миллион раз больше, чем ответственность среднестатистического человека.

Исследование международной благотворительной организации показало, что всего лишь 125 миллиардеров ежегодно выбрасывают 393 миллиона тонн CO2, что эквивалентно годовым выбросам 85 миллионов автомобилей.

Это касается не только миллиардеров: обеспеченные люди в богатых странах также несут непропорционально большую ответственность.

На 10% крупнейших мировых эмитентов углерода приходится почти половина от всех выбросов парниковых газов, говорится в докладе.

Если бы выбросы были равномерно распределены по всему миру, то среднему жителю Демократической Республики Конго пришлось бы выбрасывать в десять раз больше СО2. В то же время у европейцев и североамериканцев уровень выбросов снизился бы почти на 40% и более чем на 70% соответственно.