Средняя длина пениса в мире увеличивается, и это опасно — ученые

Половые члены становятся длиннее — и это должно нас беспокоить, говорят ученые. Средняя длина пениса в мире за последние 29 лет увеличилась на 24%, говорится в новом мета-анализе Стэнфордского университета.

Исследователи объединили данные из 75 научных работ, опубликованных в период с 1942 по 2021 год, в которые была включена информация о длине пениса 55 761 мужчины. Они обнаружили, что за последние три десятилетия средняя эректильная длина увеличилась с 4,8 дюйма (12,1 см) до 6 дюймов (15,24 см).

Тема может заставить застенчивого читателя захихикать, но такой быстрый рост вызывает тревогу, предупреждает один из авторов исследования, доктор Майкл Айзенберг.

"Увеличение произошло за относительно короткий период времени. Любое совокупное изменение в развитии вызывает беспокойство, потому что наша репродуктивная система — одна из самых важных частей биологии человека. Если мы наблюдаем столь быстрые изменения, это означает, что с нашим организмом происходит что-то значительное", говорит ученый.

Почему пенисы становятся длиннее?

Исследователи ожидали увидеть уменьшение средней длины мужского полового члена со временем и были удивлены полученными результатами, которые могут быть вызваны целым рядом факторов.

Одна из основных вероятных причин — преобладание вредных химических веществ в пестицидах и средствах гигиены.

"Эти химические вещества, разрушающие эндокринную систему — их много — присутствуют в нашей окружающей среде и в нашем рационе, — считает Майкл Айзенберг. — По мере того, как конституция нашего тела меняется, меняются и наши гормоны. Воздействие химикатов также считается причиной более раннего полового созревания мальчиков и девочек, что может повлиять на развитие половых органов".

Исследование было достаточно обширным. Тем не менее, другие эксперты говорят о противоположной тенденции.

Какое еще влияние химикаты оказывают на репродуктивное здоровье человека?

Исследования показывают, что химические вещества оказывают значительное воздействие на нашу репродуктивную систему.

Количество сперматозоидов у мужчин в западных странах снизилось на 59% с 1973 по 2011 год, согласно мета-анализу на основе 185 исследований с участием 45 тысяч мужчин.

Химикаты могут влиять и на будущую фертильностьдетей, которые еще находятся в утробе матери.

Датское исследование, опубликованное на прошлой неделе, показало, что воздействие опасных "вечных химикатов" на женщин на раннем сроке беременности может привести к снижению количества и качества спермы у детей мужского пола во взрослой жизни.