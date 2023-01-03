2022 год стал самым жарким в Испании

Минувший год в Испании стал самым жарким в истории наблюдений. Результаты предварительных оценок подтвердила Национальная метеорологическая служба. Впервые среднегодовая температура превысила 15 градусов Цельсия и впервые два сезона — лето и осень — оказались аномально теплыми, т.к. воздух прогревался выше 40 градусов Цельсия в многих районах страны.

Аномально теплая погода держится до сих пор — в ряде городов на севере Испании был зафиксирован температурный рекорд в первый день наступившего года.

По данным Института общественного здравоохранения, почти пять тысяч человек скончались в Испании в прошлом году в результате последствий, связанных с экстремальной жарой.

По оценкам европейского бюро ВОЗ, в 2022 году в странах Европы по этим причинам умерли как минимум 15 тыс. человек.