В Италии разводят пчел, чтобы узнать о чистоте воздуха

Итальянские власти привлекают природу к ... охране природы. С 2018 года в Национальной полиции действует специальное подразделение, занимающееся защитой лесов и окружающей среды. Карабинерам в числе прочего поручен уход за пчелами: ульи расположены прямо на крыше их римской штаб-квартиры.

Жужжащие индикаторы

Подполковник Джанкарло Папитто рассказывает: "Одна из миссий карабинеров заключается в обеспечении бережного отношения к окружающей среде. Мы используем пчел в качестве индикаторов биоразнообразия. Они исследуют территорию площадью в полтора -два квадратных километра и больше. Благодаря им мы можем получить недоступную в обычных условиях информацию о загрязнителях атмосферы - таких, как диоксины, к примеру".

Специалисты отмечают: пчелы действительно позволяют получить более точные данные об уровне загрязнений на больших пространствах - больших, чем при стандартном мониторинге. В своей жизнедеятельности они постоянно контактируют с атмосферой, почвой и водой, одно насекомое в состоянии за день облететь до 100 цветов. И принести на себе следы вредных веществ, которые потом попадут в фокус внимания ученых.

К исследованиям в Риме подключилась Итальянская федерация пчеловодства. Ее президент Раффаэле Чироне подтверждает: городская среда и пчелы - идеальное сочетание. "Города богаты флорой самого разного вида. Возьмите ухоженные и засаженные цветами балконы, возьмите городские парки и сады - там немало насаждений которые привлекают пчел. Нектар и пыльца, добываемые пчелами в Риме, говорят о том, что в городе очень много таких растений".

Вся Италия и дальше

Рим стал первым в Европе городом, где власти занялись развитием пчелиных колоний прямо на крышах домов. Теперь проект расширяют. На то, чтобы начать разводить пчелиные колонии в других регионах Италии, выделено полмиллиона евро. Специалисты считают, что созданная здесь модель может быть экспортирована и воспроизведена по всей Европе.

"Италия - пионер этой области, и то что мы наработаем здесь, затем можно воспроизвести в других странах Европы", - убежден Джанкарло Папитто.

Полицейские напоминают, что развитие пчелиных колоний в городах позволит обеспечивать людей полезным медом - при условии, что пчелы соберут нектар с экологически чистых растений.