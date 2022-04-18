Аномально теплый март в Антарктиде

Площадь льда вокруг Антарктиды, согласно последним данным спутников системы «Коперник», в прошлом месяце была на 26% меньше среднего мартовского показателя. Еще меньше она была только один раз за время наблюдений. Особенно площадь сократилась в морях Росса и Амундсена.

Сокращение площади шельфового льда на 26% у антарктического побережья. Euronews

Масса более теплого воздуха прошла через весь континент, повысив температуру на станции «Конкордия» с обычных -55°C до -11,5°C. Перепады температур случаются нередко. Так имело ли место что-нибудь необычное?

«С учетом того, что мы знаем об антарктическом климате, да, это совершенно беспрецедентно, — комментирует профессор полярной климатологии Джонатан Вилли. — Наши наблюдения за Антарктикой, конечно, не такие долгие как за остальным цивилизованным миром. Но это событие сравнимое с повышением температуры на северо-западе Тихого океана в июне 2021 г. Такие события меняют наши представления о возможном в климатической системе».

Итак, что всё это значило для тех, кто пережил это потепление? Что это говорит об изменении климата в целом в Антарктиде? Исследовательская станция «Конкордия» находится на высоком и сухом месте в 3 км от берега и над уровнем моря. Как правило, ее окружает глубоко промерзшая пустыня. Но в середине марта всё поменялось.

Когда температура выросла до -11,5 градусов, работающий на станции французский полярный исследователь Жюльян Витвицкий сфотографировал сугробы снега, покрывшие древний лёд:

«Выпало 10 см осадков. Это больше чем обычно выпадает за год. Поэтому вместо того, чтобы спокойно ходить по твердому снегу, мы уже несколько проваливаемся в сугробы. Что́ больше напоминает французские Альпы, наверное, чем Антарктиду».

Необычный снегопад на «Конкордии» может свидетельствовать о более масштабной тенденции. На германской станции «Конен», которая находится на такой же высоте в глубине материка, за последние 20 лет был отмечен рост на 20% в количестве выпавшего снега. А на прибрежной станции «Ноймайер» зафиксировано увеличение снега на 50% от среднего уровня.

Необычно высокая температура на арктической станции «Конкордия». Euronews

«Всё это предсказуемо в рамках глобального потепления, — считает профессор гляциологии Бременского университета Олаф Эйзен. — Когда атмосфера прогревается, она может содержать больше влаги, а значит будет выпадать больше снега».

Многие задаются вопросом, может ли большее количество снега компенсировать сокращение льда в океанах. Сокращение, которое видно из космоса. В прошлом месяце шельфовый ледник Конгер площадью с город Рим обрушился в море после нескольких лет таяния.

Ученые единодушны в том, что Антарктида продолжит терять свою массу из-за того, что потепление океана и атмосферы вызывает таяние шельфовых ледников, говорит председатель Международного полярного фонда Алэн Юбер:

«Могу сказать как человек, который находится на месте уже более 15 лет, что таяние ледников продолжится и ускорится, и это повлияет на уровень океана. Никакого сомнения, потому что вода становится теплее. И мы не сможем этому помешать в ближайшее десятилетие, это точно».

В целом в мире температура была в марте 2022 г. на 0,39°C теплее, чем средняя температура за период 1991-2020 гг. В Европе температура была на 0,43°C ниже средней.