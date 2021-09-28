Как очистить Балтийское море?

Самое грязное море мира?

Балтийское море —одно из самых загрязнённых водных пространств на Земле. Пищевые отходы вызывают цветение фитопланктона, который вытягивает из воды кислород —она становится тёмной и мутной. Мусор и промышленная химия, попадая в море, разрушают его экосистему.

Чрезмерный вылов рыбы и изменение климата имеют свои долгосрочные последствия. Запас некоторых видов рыб, например, балтийской трески, резко сократился.

Эстонка Мари Сепп возглавляетпроект CleanEST. Он финансируется в рамках программы Евросоюза LIFE и занимается внутренними водоёмами, в том числе реками, несущими в море различные загрязнители.

“За последние 30 лет объём пищевых загрязнителей снизился где-то на 50%, — рассказывает Мари Сепп. —Сейчас центр внимания переместился с пищевых отходов к ядовитым веществам, мусору, остаткам медикаментов, судоходству и чужеродным видам рыб".

Отравленная земля

Эта река — Пуртсе — загрязнена ядовитыми химикатами, попавшими в нее со старых промышленных предприятий. В советское время здесь был шиноремонтный завод, на котором топливные отходы сливались прямо в землю. Чтобы остановить загрязнение воды в рамках проекта CleanEST отсюда были удалены 14 тыс. кубометров земли.

По словам советника в водном департаменте министерства охраны окружающей среды Олава Ойялы, "нефтепродукты не остаются в земле, а попадают в грунтовые воды, реки и море; они содержат ядовитые и канцерогенные химикаты; чем дольше они остаются в земле, тем больше они распространяются”.

Нужно выявить и очистить все загрязнённые воды, чтобы они не могли оказаться в море. Дно речки Эрра, которая течёт в северо-восточной части страны, покрыто полуметровым слоем нефтепродуктов. В ближайшее время русло реки будет очищено. Эта пахучая и липкая субстанция появилась здесь в результате промышленной деятельности. В советское время расположенный здесь сланцеперегонный завод нередко сбрасывал шлак прямо в реку. Её берега всё еще покрыты окаменевшим битумом.

“Наше исследование показало, что в реке находятся около 40 тыс. кубометров этого вещества, — говорит Раймо Яаксоо, руководитель проекта водного департамента. —Оно будет извлечено и захоронено на полигоне для опасных отходов. Оно больше не будет воздействовать на окружающую среду”.

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Международные усилия

Куршская коса — это узкий песчаный полуостров, расположенный на территории России и Литвы. Хрупкая красота расположенного здесь национального парка —хороший пример успешного международного сотрудничества в деле сохранения природы.

В сентябре 2020 г. Евросоюз объявил о намерении продолжить работу по восстановлению экологии Балтийского моря. В международной конференции “Наша Балтика” приняли участие члены правительств, ученые, общественные деятели и представители промышленности.

Председательствовал еврокомиссар по защите окружающей среды, океанам и рыболовству Виргиниюс Синкевичус:

"Прошел только год после конференции, но я очень горжусь этим историческим событием, собравшим не только министров, отвечающих за окружающую среду, —им, обычно, не нужно объяснять, что такое экологический кризис —убеждать нужно других профильных министров. Поэтому я рад, что совместную декларацию подписали также министры сельского хозяйства и рыболовства. И уже через три недели после этого на заседании совета в Люксембурге мы согласовали ограничение вылова рыбы и квоты в соответствии с рекомендациями ученых. По-моему, это говорит об определенном прогрессе. Мы продолжаем работу по реализации наших программ по сохранению биоразнообразия и стратегии “от грядки до стола”. Мы также реализуем проекты по нейтрализации источников загрязнения в странах Балтийского региона".

Новые материалы и технологии

Пример одного из таких проектов —эта верфь в Клайпеде. Она участвует в финансируемом ЕС проекте "Fit for REACH". Этот проект направлен на замену опасных химических компонентов производства безопасными альтернативами.

“Всегда лучше уделять больше внимания недопущению проблемы, чем её решению тогда, когда опасные химикаты уже попали в выпускаемую продукцию, а затем в окружающую среду, — уверена Йолита Круопине, научный сотрудник Каунасского технологического университета. —Это выигрышная стратегия. От нее выигрывают окружающая среда, заказчики, рабочие и сами предприятия”.

Завод, выпускающий металлические компоненты для судов, уже снизил объем выбросов, внедрив технологию подводной плазменной резки. По словам директора завода Vakarų MetalgamaТаутвыдаса Раткевичуса**,**сейчас при поддержке проекта Fit for __REACH тут собираются отказаться от токсичного антикоррозийного соединения:

“Наше местонахождение на берегу Куршского залива, напоминает нам о том, как важно сохранять чистоту Балтийского моря. Это прекрасное достояние, которое мы должны сохранить. И мы, конечно заботимся о здоровье наших работников”.

Загрязнение, вызванное попаданием в море сельскохозяйственных удобрений и сточных вод, можно минимизировать несколькими способами. Европа уже разработала более сотни различных мер. Инновационные предложения не перестают появляться.

На прудах города Раквере в Эстонии проводится эксперимент по очистке воды и созданию новых мест обитания для водной флоры и фауны и мест гнездования для перелетных птиц.

Сотрудник проекта CleanESTВалло Кыргмаасконструировал водоочистные платформы, которые он называет "плавучими островами". По сути опора, на которой растут те же растения, что и на берегу. Таким образом они очищают воду. Этот метод называется фиторемедиация: корни растений действуют как естественный фильтр, очищая воду от загрязнителей. Корни этих ирисов вырабатывают химическое соединение, которое способствует росту благотворных микробов. Эти микробы способны нейтрализовывать нитраты, перемещая их из воды в атмосферу.

Очистка рек, защита популяций рыб и восстановление биоразнообразия —все эти меры делают Балтийское море чище.