Октоберфест: в Германии набирают популярность безалкогольные напитки

By Kristina Jovanovski

В последнее время все больше людей отказываются от алкоголя. По данным Национального статистического управления, количество произведенного безалкогольного пива с 2013 по 2023 год выросло более чем в два раза.

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В Мюнхене в самом разгаре крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест". На этот раз у многих участников праздника в кружках с пенистым содержимым может не хватать одного элемента - алкоголя. Это отражает растущую в Германии популярность напитков без спирта.

Альтернатива выглядит заманчиво - вкус тот же, но без риска похмелья и вреда здоровью. Национальное статистическое управление сообщает, что количество произведенного безалкогольного пива с 2013 по 2023 год выросло более чем в два раза.

Бар Velvet предлагает безалкогольные коктейли с момента своего открытия семь лет назад. Бармен Рубен Найдек говорит, что число клиентов, заказывающих эти напитки растет. В отрасли это активно обсуждают.

Рубен Найдек, бармен, Velvet bar:"В публикациях, касающихся баров и безалкогольных продукции, теперь есть рецепты безалкогольных напитков. Так что, дело движется. Раньше бармены освистали бы коллег, которые готовят безалкогольные напитки. Ну, я думаю, это весело и это - некий вызов".

Velvet Bar in Berlin has been serving non-alcoholic cocktails since it opened. Euronews

В Мюнхене — на родине Октоберфеста — в этом году прямо у железнодорожного вокзала открылся первый безалкогольный пивной сад. В ассортименте заведения - легкие закуски, и прохладные напитки - соки, коктейли, вода и пиво. Разумеется, безалкогольное.

Кристина Йовановски, Euronews:"По данным Национальной ассоциации пивоваров, устойчивый спад продаж пива наблюдается с 2015 года. Самое большое сокращение продаж случилось в 2020 году, когда из-за пандемии были вынуждены закрыться бары. С тех пор показатели так и не восстановились".

В последнее время все больше людей отказываются от алкоголя. Немалую роль в этом играют информационные кампании по разъяснению рисков. В прошлом году эксперты ВОЗ заявили, что не существует безопасного для употребления количества спиртного. Ученые утверждают, что алкоголь может провоцировать по меньшей мере семь видов рака. Беспокойство о своем благополучии влияет на потребительский выбор.

Рубен Найдек, бармен, Velvet bar:"Я думаю, люди стали лучше понимать, какое влияние спиртное может оказывать на здоровье. Кроме того, сами бары "стареют" вместе со своими клиентами. Я полагаю, что по мере того, как бары устаревают, и наши посетители, в среднем становятся немного старше, поэтому мы более ответственно относимся к употреблению алкоголя".