Шоу Victoria's Secret возвращается: хедлайнером показа станет Шер

78-летняя певица и актриса Шер примет участие в показе нижнего белья Victoria's Secret. Шоу должно состояться в Нью-Йорке 15 октября.

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Шоу Victoria's Secret готовится к своему долгожданному возвращению в следующем месяце. Для первого с 2018 года дефиле модный дом объявил, что хедлайнером показа станет американская певица и актриса Шер. Впервые в истории бренда музыкальный лайн-ап будет состоять исключительно из женщин.

Анонсируя выступление Шер в Instagram, компания отметила: "Это мир женщин, поэтому понятно, что нельзя проводить модное шоу без самой матери моды - @Cher! Мы очень рады сообщить, что она официально выступит на Victoria's Secret Fashion Show 2024 15 октября".

Пост, прикрепленный к видео, на котором 78-летняя суперзвезда поет свой хит 1998 года "Believe", продолжился интригой: "Но она будет не одна... Следите за новостями, скоро будут объявлены новые участницы, которые дополнят наш первый в истории женский состав".

На подиум выйдут известные модели бренда - Джиджи Хадид, Тайра Бэнкс и Палома Эльзессер.

Ранее саундтреки к показу мод создавали такие музыканты, как Тейлор Свифт, Ариана Гранде, The Weeknd и Леди Гага.

Models Martha Hunt, left, Josephine Skriver and Lais Ribeiro walk the runway during the 2018 Victoria's Secret Fashion Show Evan Agostini/Invision/AP

Шоу Victoria's Secret на протяжении многих лет вызывало споры: в последний раз бренд проводил мероприятие в привычном телевизионном формате в 2018 году.

В 2019 году шоу было отменено не только из-за снижения зрительской аудитории, но и из-за негативной реакции на отсутствие инклюзивности бренда и нереалистичных, как считают критики, стандартов красоты.

В мае этого года компания написала в Instagram: "Мы прочитали комментарии и услышали вас. Шоу Victoria's Secret возвращается и будет отражать то, кем мы являемся сегодня, плюс все то, что вы знаете и любите - гламур, подиум, крылья, музыкальное сопровождение и многое другое! Следите за новостями... дальше все будет еще более фантастическим".

Шер, которая, по сообщениям, уже ведет переговоры о выступлении в качестве легенды на Гластонбери 2025 года, в нынешнем году будет включена в Зал славы рок-н-ролла вместе с Kool & The Gang, Оззи Осборном и Мэри Джей Блайдж.