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Шоу Victoria's Secret возвращается: хедлайнером показа станет Шер

Шоу возвращения Victoria's Secret: Шер возглавит женский состав
Шоу возвращения Victoria's Secret: Шер возглавит женский состав Авторское право Jordan Strauss/Invision/AP - Evan Agostini/Invision/AP
Авторское право Jordan Strauss/Invision/AP - Evan Agostini/Invision/AP
By David MouriquandEuronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

78-летняя певица и актриса Шер примет участие в показе нижнего белья Victoria's Secret. Шоу должно состояться в Нью-Йорке 15 октября.

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Шоу Victoria's Secret готовится к своему долгожданному возвращению в следующем месяце. Для первого с 2018 года дефиле модный дом объявил, что хедлайнером показа станет американская певица и актриса Шер. Впервые в истории бренда музыкальный лайн-ап будет состоять исключительно из женщин.

Анонсируя выступление Шер в Instagram, компания отметила: "Это мир женщин, поэтому понятно, что нельзя проводить модное шоу без самой матери моды - @Cher! Мы очень рады сообщить, что она официально выступит на Victoria's Secret Fashion Show 2024 15 октября".

Пост, прикрепленный к видео, на котором 78-летняя суперзвезда поет свой хит 1998 года "Believe", продолжился интригой: "Но она будет не одна... Следите за новостями, скоро будут объявлены новые участницы, которые дополнят наш первый в истории женский состав".

На подиум выйдут известные модели бренда - Джиджи Хадид, Тайра Бэнкс и Палома Эльзессер.

Ранее саундтреки к показу мод создавали такие музыканты, как Тейлор Свифт, Ариана Гранде, The Weeknd и Леди Гага.

Models Martha Hunt, left, Josephine Skriver and Lais Ribeiro walk the runway during the 2018 Victoria's Secret Fashion Show
Models Martha Hunt, left, Josephine Skriver and Lais Ribeiro walk the runway during the 2018 Victoria's Secret Fashion ShowEvan Agostini/Invision/AP

Шоу Victoria's Secret на протяжении многих лет вызывало споры: в последний раз бренд проводил мероприятие в привычном телевизионном формате в 2018 году.

В 2019 году шоу было отменено не только из-за снижения зрительской аудитории, но и из-за негативной реакции на отсутствие инклюзивности бренда и нереалистичных, как считают критики, стандартов красоты.

В мае этого года компания написала в Instagram: "Мы прочитали комментарии и услышали вас. Шоу Victoria's Secret возвращается и будет отражать то, кем мы являемся сегодня, плюс все то, что вы знаете и любите - гламур, подиум, крылья, музыкальное сопровождение и многое другое! Следите за новостями... дальше все будет еще более фантастическим".

Шер, которая, по сообщениям, уже ведет переговоры о выступлении в качестве легенды на Гластонбери 2025 года, в нынешнем году будет включена в Зал славы рок-н-ролла вместе с Kool & The Gang, Оззи Осборном и Мэри Джей Блайдж.

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