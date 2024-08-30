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Немецкоязычный Базель примет конкурс песни "Евровидение" в следующем году - организаторы

Немецкоязычный Базель примет конкурс песни "Евровидение" в следующем году - организаторы
Авторское право Georgios Tsichlis/Georgios Tsichlis
Авторское право Georgios Tsichlis/Georgios Tsichlis
By Euronews
Опубликовано
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Швейцарский город Базель примет конкурс песни "Евровидение" в следующем году с 13 по 17 мая, объявили организаторы в пятницу. В результате жеребьевки, которая вызвала ажиотаж в Швейцарии, был выбран преимущественно немецкоговорящий город на реке Рейн, а не Женева.

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Швейцарский город Базель примет конкурс песни "Евровидение" в следующем году с 13 по 17 мая, объявили организаторы в пятницу. В результате жеребьевки, которая вызвала ажиотаж в Швейцарии, был выбран преимущественно немецкоговорящий город на реке Рейн, а не Женева.

Альпийская страна выиграла право на проведение ежегодной блестящей песенно-танцевальной феерии, которая собирает сотни миллионов зрителей по всему миру, после победы певца Nemo на 68-го конкурсе, состоявшемся в мае.

Nemo стал третьим победителем из Швейцарии: в 1988 году канадка Селин Дион выступала под швейцарским флагом; Швейцария принимала и выиграла самый первый турнир в южном городе Лугано в 1956 году.

Песенный конкурс ежегодно организуется Европейским вещательным союзом, который базируется в Женеве, в нём принимают участие десятки вещательных компаний.

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