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В старейшем английском театре нашли «дверь в гримёрку Шекспира»

Уильям Шекспир и его временная гримёрка
Уильям Шекспир и его временная гримёрка Авторское право St George’s Guildhall
Авторское право St George’s Guildhall
By Theo Farrant
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Ранее здесь же нашли и сцену, где Шекспир мог выступать

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В одной из старейших ратуш Великобритании обнаружили арку, которая, возможно, вела в гримёрку Уильяма Шекспира.

В ходе реставрации в ратуше (гильдейском доме) Св.Георга в городе Кингс-Линн сняли современную стену из гипсокартона, разобрали кирпичную кладку XVIII века и обнаружили ещё более древнюю стену с аркой.

Тим Фицхигэм, творческий директор ратуши, утверждает, что во времена Шекспира эта арка могла вести в подсобные помещения, где актёры переодевались и хранили реквизит.

Проём, обнаруженный под слоями позднейших кладок
Проём, обнаруженный под слоями позднейших кладокSt George's Guildhall
Ратуша Св.Георга в Кингс-Линн
Ратуша Св.Георга в Кингс-ЛиннBorough Council of King's Lynn and West Norfolk

Гильдейский дом Св.Георга был построен в Кингс-Линн был построен в 1420-х годах. Через некоторое время там стали проводить театральные представления, и до сих пор здание считается старейшим действующим театром Англии и старейшей ратушей, сохранившейся со Средних веков без значительных изменений.

Местные историки утверждают, что Шекспир выступал здесь с труппой в 1492 или 1493 году, когда в Лондоне была чума и артисты вынуждены были искать заработок в других городах.

В прошлом году здесь же нашли и сцену, где это могло происходить: под покрытиями 1950-х годов и XVIII века обнаружили слой дубовых досок; учёные определили, что их могли положить как раз во время строительства здания.

Дополнительные источники • Guardian

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