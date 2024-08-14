Олимпийская чемпионка Имане Хелиф обвинила Дж. К. Роулинг и Илона Маска в кибербуллинге

Адвокат боксерши сообщил изданию Variety, что иск подан против соцсети Х.

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Писательница Дж. К. Роулинг и миллиардер Илон Маск фигурируют в иске, поданном в парижскую прокуратуру алжирской боксершей Имане Хелиф по обвинению в "актах киберпреследования с отягчающими обстоятельствами".

Как сообщает Variety, 25-летняя Хелиф подала жалобу французским властям в связи с травлей в интернете, которой она подверглась во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Набиль Буди, парижский адвокат, представляющий интересы Хелиф, подтвердил, что и Роулинг, и Маск упоминаются в жалобе, которая 9 августа была направлена в Центр по борьбе с разжиганием ненависти в интернете при прокуратуре Парижа.

Адвокат добавил, что имя Дональда Трампа также упоминается в этом иске: "Трамп опубликовал твит, так что независимо от того, будет он назван в нашем иске или нет, это неизбежно будет рассмотрено в рамках судебного преследования".

Если прокуратура предъявит кому-либо обвинения, это может повлечь за собой от двух до пяти лет тюремного заключения и десятки тысяч евро штрафа.

Имане Хелиф на церемонии вручения медалей AP Photo/Ariana Cubillos

На протяжении всей Олимпиады на Хелиф обрушивалась волна дезинформации и онлайн-ненависти.

Недоброжелатели заявили о себе после поединка Хелиф против итальянки Анджелы Карини, подвергнув сомнению ее право выступать в женской олимпийской категории по боксу.

Многие обвиняли Хелиф в том, что она мужчина, несмотря на то, что она родилась женщиной, записана в паспорте как женщина и никогда не считала себя трансгендером.

Международный олимпийский комитет неоднократно подтверждал ее квалификацию для участия в соревнованиях в женском дивизионе.

Роулинг разразилась несколькими тирадами на платформе X и заявила, что Хелиф "наслаждается страданиями женщины, которую он только что ударил по голове".

Владелец платформы X миллиардер Маск ответил на пост пловчихи Райли Гейнс, в котором говорилось, что "мужчинам не место в женском спорте", написав: "Абсолютно".

Несмотря на волну ненависти в интернете, Хелиф завоевала золотую медаль в финале в весовой категории до 66 кг. После победы в четвертьфинале над венгеркой Анной Лукой Хамори она сказала: "Я хочу сказать всему миру, что я - женщина и останусь женщиной".

Имане Хелиф завоевала золотую медаль AP Photo/Ariana Cubillos

Буди объяснил, что иск был подан против Х, чтобы "убедиться, что у прокуратуры есть вся свобода действий для проведения расследования в отношении всех людей", и что, хотя в жалобе упоминаются имена, "мы просим, чтобы прокуратура расследовала дела не только этих людей, но и всех, кого сочтет нужным".

"Если дело дойдет до суда, причастные предстанут перед судом".

Хотя иск был подан во Франции, Буди добавил, что "он может быть направлен против лиц за рубежом", и прокуроры могут обратиться за помощью к другим странам.

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Роулинг регулярно выступает с трансфобные комментариями в интернете. В последние годы она подверглась резкой критике за свои заявления о том, что транс-женщины "не являются женщинами", и за высказывание о том, что она скорее сядет в тюрьму, чем обратится к трансгендерным людям по их предпочтительным местоимениям.

В марте британская телеведущая Индия Уиллоуби подала иск против автора "Гарри Поттера", обвинив ее в трансфобии. В мае имя писательницы появилась в публикации "The Women Who Wouldn't Wheesht", сборнике из более чем 30 эссе и фотографий женщин из Шотландии, которые утверждают, что находятся "в авангарде борьбы за права женщин".

В эссе Роулинг критикует двойные стандарты знакомых, которые поспешили раскритиковать ее взгляды на права трансгендеров. Она говорит, что была удивлена коллегами, которые осуждали ее взгляды публично, а потом писали ей в частные сообщения, чтобы остаться друзьями.

Что касается Маска, то с тех пор, как два года назад он приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов, на этой платформе участились случаи распространения ложной и недостоверной информации, а также разжигания ненависти. Он подвергся критике за то, что уволил большое количество сотрудников, которые следили за дезинформацией, когда возглавил компанию в октябре 2022 года.