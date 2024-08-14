EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Олимпийская чемпионка Имане Хелиф обвинила Дж. К. Роулинг и Илона Маска в кибербуллинге

Дж. К. Роулинг и Элон Маск фигурируют в иске о киберзапугивании, поданном олимпийской чемпионкой Иманой Хелиф
Дж. К. Роулинг и Элон Маск фигурируют в иске о киберзапугивании, поданном олимпийской чемпионкой Иманой Хелиф Авторское право test auteur/test source texte
Авторское право test auteur/
By David Mouriquand
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Адвокат боксерши сообщил изданию Variety, что иск подан против соцсети Х.

РЕКЛАМА

Писательница Дж. К. Роулинг и миллиардер Илон Маск фигурируют в иске, поданном в парижскую прокуратуру алжирской боксершей Имане Хелиф по обвинению в "актах киберпреследования с отягчающими обстоятельствами".

Как сообщает Variety, 25-летняя Хелиф подала жалобу французским властям в связи с травлей в интернете, которой она подверглась во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Набиль Буди, парижский адвокат, представляющий интересы Хелиф, подтвердил, что и Роулинг, и Маск упоминаются в жалобе, которая 9 августа была направлена в Центр по борьбе с разжиганием ненависти в интернете при прокуратуре Парижа.

Адвокат добавил, что имя Дональда Трампа также упоминается в этом иске: "Трамп опубликовал твит, так что независимо от того, будет он назван в нашем иске или нет, это неизбежно будет рассмотрено в рамках судебного преследования".

Если прокуратура предъявит кому-либо обвинения, это может повлечь за собой от двух до пяти лет тюремного заключения и десятки тысяч евро штрафа.

Имане Хелиф на церемонии вручения медалей
Имане Хелиф на церемонии вручения медалейAP Photo/Ariana Cubillos

На протяжении всей Олимпиады на Хелиф обрушивалась волна дезинформации и онлайн-ненависти.

Недоброжелатели заявили о себе после поединка Хелиф против итальянки Анджелы Карини, подвергнув сомнению ее право выступать в женской олимпийской категории по боксу.

Многие обвиняли Хелиф в том, что она мужчина, несмотря на то, что она родилась женщиной, записана в паспорте как женщина и никогда не считала себя трансгендером.

Международный олимпийский комитет неоднократно подтверждал ее квалификацию для участия в соревнованиях в женском дивизионе.

Роулинг разразилась несколькими тирадами на платформе X и заявила, что Хелиф "наслаждается страданиями женщины, которую он только что ударил по голове".

Владелец платформы X миллиардер Маск ответил на пост пловчихи Райли Гейнс, в котором говорилось, что "мужчинам не место в женском спорте", написав: "Абсолютно".

Несмотря на волну ненависти в интернете, Хелиф завоевала золотую медаль в финале в весовой категории до 66 кг. После победы в четвертьфинале над венгеркой Анной Лукой Хамори она сказала: "Я хочу сказать всему миру, что я - женщина и останусь женщиной".

Имане Хелиф завоевала золотую медаль
Имане Хелиф завоевала золотую медальAP Photo/Ariana Cubillos

Буди объяснил, что иск был подан против Х, чтобы "убедиться, что у прокуратуры есть вся свобода действий для проведения расследования в отношении всех людей", и что, хотя в жалобе упоминаются имена, "мы просим, чтобы прокуратура расследовала дела не только этих людей, но и всех, кого сочтет нужным".

"Если дело дойдет до суда, причастные предстанут перед судом".

Хотя иск был подан во Франции, Буди добавил, что "он может быть направлен против лиц за рубежом", и прокуроры могут обратиться за помощью к другим странам.

РЕКЛАМА

Роулинг регулярно выступает с трансфобные комментариями в интернете. В последние годы она подверглась резкой критике за свои заявления о том, что транс-женщины "не являются женщинами", и за высказывание о том, что она скорее сядет в тюрьму, чем обратится к трансгендерным людям по их предпочтительным местоимениям.

В марте британская телеведущая Индия Уиллоуби подала иск против автора "Гарри Поттера", обвинив ее в трансфобии. В мае имя писательницы появилась в публикации "The Women Who Wouldn't Wheesht", сборнике из более чем 30 эссе и фотографий женщин из Шотландии, которые утверждают, что находятся "в авангарде борьбы за права женщин".

В эссе Роулинг критикует двойные стандарты знакомых, которые поспешили раскритиковать ее взгляды на права трансгендеров. Она говорит, что была удивлена коллегами, которые осуждали ее взгляды публично, а потом писали ей в частные сообщения, чтобы остаться друзьями.

Что касается Маска, то с тех пор, как два года назад он приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов, на этой платформе участились случаи распространения ложной и недостоверной информации, а также разжигания ненависти. Он подвергся критике за то, что уволил большое количество сотрудников, которые следили за дезинформацией, когда возглавил компанию в октябре 2022 года.

РЕКЛАМА

Дополнительные источники • Variety, Reuters

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Иман Хелиф - олимпийская чемпионка по боксу в полусреднем весе

Греческая мозаика, этрусский храм и свинцовые слитки. Необычные находки в Европе на этой неделе

Брейкинг дебютирует на Олимпийских играх

Интернет-травля Илон Маск ОИ-2024 в Париже