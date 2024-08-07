Олимпиаду закроют звезды: что известно о шоу 11 августа?

Звезды первой величине и потрясающее двухчасовое шоу ждут участников и зрителей Олимпиады в ближайшее воскресенье. Церемония закрытия, уверены французские власти, в очередной раз "ослепит мир".

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Церемония открытия Олимпиады в Париже стала ярким культурным событием, споры вокруг которого не утихают по сей день. Накал страстей оказался таким, что к делу подключилась французская полиция; там завели дело об угрозах в адрес худрука шоу Томаса Джолли и его команды.

Теперь Франция и мир готовятся к закрытию Игр, оно состоится 11 августа. По данным издания Le Parisien, на шоу выступят две культовые французские группы, Phoenix и AIR, известные своими экспериментами со звуком.

По слухам, французская группа Phoenix выступит на церемонии закрытия 11 августа.. AP Photo

Так ли это, мир узнает лишь в воскресенье. Пока официально о церемонии известно лишь то, что она носит название Records, длится два часа и пройдет на стадионе Stade de France. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера уже заявила радио FranceInfo, что "абсолютно уверена": Джолли и его команда снова "ослепят мир".

Может ли Тейлор Свифт прилететь с концертов тура Eras Tour, чтобы выступить на церемонии закрытия? AP Photo

Среди звезд, которые могут появиться на церемонии, источники называют Снупа Догга и саму Тейлор Свифт. Последняя уже принимала участие в промо-роликах в поддержку команды США. Журналисты предполагают, что звезда прилетит на воскресное выступление из Вены, где дает концерты накануне.

Снуп Догг (справа) на матче по фехтованию среди мужчин, Олимпиада 2024 года. AP Photo/Lindsey Wasson

Среди других звезд, замеченных в Париже предположительно для участия в церемонии закрытия - режиссер фильма "Барби" Грета Гервиг, а также Мишель Йео, Райан Гослинг и Ева Мендес. Ходили слухи, что на шоу 11 августа может прилететь и сам Леонардо Ди Каприо.

Французский Оргкомитет комментариев по поводу предстоящей церемонии ожидаемо не дает. Однако там подтвердили, что Stade de France будет превращен в гигантский концертный зал, в котором наряду со звездами первой величины выступят сотни артистов, танцоров и циркачей.

Том Круз с поклонниками во время квалификационного раунда по спортивной гимнастике среди женщин на Олимпийских играх 2024 года AP Photo/Abbie Parr

Сразу несколько источников говорят, что на церемонии точно будет Том Круз, который выполнит опасный трюк. Говорят и то, что прыжок настолько серьезен, что не исключено привлечение каскадера...

Так или иначе Том Круз явно увлечен идеей Олимпиады, он был замечен на многих событиях нынешних Игр. А в 2004 году он помог пронести факел с олимпийским огнем через Лос-Анджелес в рамках всемирной эстафеты перед летними Олимпийскими играми в греческих Афинах.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже пройдет с 21:00 до 23:15 по местному времени 11 августа.