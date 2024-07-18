By Gorkem Sifael

Фуад Ибрагимов, музыкальный руководитель и главный дирижёр Азербайджанского государственного симфонического оркестра, рассказывает о своей глубокой связи с Шушей – городом с богатым культурным наследием, который оказал влияние на его музыкальный путь.

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Фуад Ибрагимов, музыкальный руководитель и главный дирижёр Азербайджанского государственного симфонического оркестра, рассказывает о своей глубокой связи с Шушей – городом с богатым культурным наследием, который стал поворотным пунктом в его музыкальной карьере. Ибрагимов также является главным дирижёром Мюнхенского филармонического оркестра и Бакинского камерного оркестра. Он с удовольствием вспоминает, как в 2021 году дирижировал на музыкальном фестивале Хары-бюльбюль в Шуше, где исполнилась его давняя мечта.

Шуша имеет историческое значение как родина великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова. Богатое музыкальное наследие города, а также события из детства Ибрагимова сыграли решающую роль в его раннем музыкальном образовании. Он с нежностью вспоминает, как получил скрипку от великого азербайджанского композитора Сулеймана Алескерова в качестве подарка, который положил начало его музыкальному пути.

Несмотря на трудности войны и вынужденный переезд, любовь Ибрагимова к музыке осталась непоколебимой благодаря неизменной поддержке его матери и Фонда Гейдара Алиева. Он смог получить образование в Германии и занять престижные должности в крупнейших оркестрах, реализовав когда-то казавшимися несбыточными мечты.

Будучи участником музыкального фестиваля Хары-бюльбюль в 2024 году, Ибрагимов подчёркивает важность фестиваля, объединяющего музыкантов со всего мира и обогащающего культурную жизнь Шуши. Он гордится тем, что Шуша была выбрана Молодёжной столицей 2024 года, и призывает молодых людей любить своё дело и честно его выполнять.