Ральф Шумахер поможет борьбе с гомофобией в автогонках

Брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера публично рассказал о своей сексуальной ориентации. Это переломный момент в европейском спорте, где пытаются бороться с гомофобией.

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Ральф Шумахер, бывший пилот "Формулы-1" и брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, получает огромный поток комментариев - в основном, позитивных - после сделанного на днях заявления о своей сексуальной ориентации.

"Формула 1" ставит на толерантность

Площадкой для каминг-аута Ральф Шумахер выбрал Instagram , где опубликовал фото со своим партнером Этьеном, подписав:"Самое прекрасное в жизни - иметь рядом правильного человека, с которым можно разделить все".

Шумахер стал самым известным гонщиков, публично заявившим о своей принадлежности к ЛГБТК+ сообществу. Самым известным, но не единственным! Майка Бюттлера считают первым "открытым геем-пилотом Формулы-1". Не скрывала своей ориентации и Лелла Ломбарди.

Наблюдатели отмечают, что каминг-аут Шумахера чрезвычайно важен для последовательной борьбы за толерантность и равноправие в высших эшелонах автоспорта. В последние годы "Формула-1" работает над улучшением своего имиджа в это вопросе, а такие организации, как Racing Pride, продвигают инклюзию в спорт.

Напомним, что Ральф Шумахер ушел из профессионального спорта 17 лет назад. За свою карьеру немецкий гонщик добился 6 побед Гран-при и в совокупности 27 раз попадал на подиумы.

Такой закрытый футбол

Отношение к гомосексуалам очень различается в зависимости от вид спорта. Так, если в набирающем популярность женском футболе многие игроки открыто заявляют о себе, например, в женской сборной Англии, то футболе мужчин царят иные правила, там привычны гомофобные песни болельщиков и давление таблоидов.

Ирландец Дэвид Мейлер завязывает радужные шнурки на бутсах перед матчем, 2013 году. Scott Heppell/AP

В Великобритании лишь несколько игроков-мужчин открыто заявили о себе. Первым среди английских футболистов на каминг-аут решился Джастин Фашану (1990 год). Он фактически завершил свою карьеру из-за гомофобии, а в 1998 году покончил с собой.

После Фашану другие игроки шли на каминг-аут лишь после завершения профессиональной карьеры (единственным, кто сделал это до ухода из спорта, был нападающий футбольного клуба "Блэкпул" Джейк Дэниелс).

В истории английской Премьер-лиги до сих пор не было ни одного открытого игрока-гея. Там пообещали обратить внимание на проблему равноправия, в том числе через кампанию Rainbow Laces.

В Германии самым известным игроком, совершим каминг-аут, стал Маркус Урбан, который был близок к тому, чтобы стать профессионалом, но в 90-х ушел из спорта. Сегодня он - самый активный ЛГБТК+-активист в Германии.

Во Франции картина несколько иная. Там нередко проводятся кампании по борьбе с гомофобией, которые порой натыкаются на противодействие. В 2022-м полузащитник Идрисса Гейе отказался выйти на поле с другими игроками в футболках с символикой ЛГБТ. Акция была приурочена к 17 мая – Международному дню борьбы с гомофобией.