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Иэн Маккеллен госпитализирован после падения со сцены

Иэн Маккеллен
Иэн Маккеллен Авторское право Joel C Ryan/Invision
Авторское право Joel C Ryan/Invision
By Euronews
Опубликовано
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Врачи сообщают, что восстановление не должно занять много времени

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Британский актёр Иэн Маккеллен госпитализирован после инцидента в лондонском театре. Во время спектакля 85-летний исполнитель упал со сцены. Его на носилках доставили в больницу, спектакль остановили, публику вывели из зала.

По сообщениям врачей, Маккеллен чувствует себя хорошо, и восстановление не должно занять много времени.

Иэн Маккелен в театре известен исполнением шекспировских ролей, а кинозрители знают его по ролям Магнето в «Людях икс» и Гэндальфа во «Властелине колец».

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