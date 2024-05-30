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Найденная гитара Джона Леннона была продана почти за три миллиона долларов

Давно потерянная гитара Джона Леннона побила мировой рекорд на аукционе
Давно потерянная гитара Джона Леннона побила мировой рекорд на аукционе Авторское право AP
Авторское право AP
By David Mouriquand
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Гитара использовалась Ленноном для записи песен студийного альбома 1965 года "Help!" и одноименного фильма. Этой гитарой также пользовался и Джордж Харрисон.

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Считавшаяся утраченной 50 лет и найденная на чердаке знаменитая гитара Джона Леннона побила рекорд на аукционе.

В первый день торгов "Музыкальные иконы" в нью-йоркском Hard Rock Cafe аукционный дом Julien's Auctions продал 12-струнную акустическую гитару Framus Hootenanny за рекордные 2,9 миллиона долларов (2,68 миллиона евро). 

Таким образом, она стала самой дорогой гитарой квартета The Beatles, проданной когда-либо на аукционе.

Гитара использовалась Ленноном для записи песен студийного альбома 1965 года "Help!" и одноименного фильма. В фильме Леннон играет на этом инструменте во время исполнения песни You've Got To Hide Your Love Away. Этой гитарой также пользовался и Джордж Харрисон. 

Гитара была случайно обнаружена на чердаке 90-летнего мужчины, который в 60-е годы был менеджером поп-дуэта "Питер и Гордон", который связывали с членами Beatles дружеские отношения. Гордон Уоллер, один из участников дуэта, получил гитару от Леннона в 1965 году, а затем подарил ее своему менеджеру.

John Lennon's Framus 12-string Hootenanny acoustic guitar
John Lennon's Framus 12-string Hootenanny acoustic guitarAP Photo

Предыдущая акустическая гитара Леннона, Gibson J160E, была продана за рекордные на тот момент 2,4 миллиона долларов (2,2 миллиона евро) в 2015 году, по данным Julien's Auctions.

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