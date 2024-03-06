Тифен Озьер, 40-летняя адвокат и падчерица президента Франции Эммануэля Макрона, опубликовала свой первый роман "Присяжные", посвященный проблеме домашнего насилия.

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Младшая дочь жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, Тифен Озьер, опубликовала сегодня (среда, 6 марта) свой дебютный роман - судебную драму о юридических последствиях и мерах реагирования на домашнее насилие.

Французский адвокат придерживается принципа "пиши то, о чем знаешь" при написании своего романа "Присяжные" ("Assises"). В романе рассказывается о молодом адвокате на севере Франции, который защищает женщину, обвиняемую в убийстве своего жестокого мужа.

Озьер посвятила книгу своему знаменитому отчиму, написав: "Эммануэлю, который показал мне, что нет ничего невозможного".

В интервью французскому журналу Paris Match перед выходом книги Озьер рассказала об отношениях своей матери с Макроном, что стало одним из редких случаев, когда она прокомментировала противоречивое начало отношений этой пары.

Макрону было 15 лет, когда он влюбился в свою замужнюю учительницу Брижит Озьер, которой на тот момент было 40 лет. Старшая сестра Тифен Лоранс была в то время одноклассницей Макрона.

Тифен Озьер, дочь Брижит Макрон, с отчимом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Gonzalo Fuentes/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

По словам Озьер, их брак разрушил ее семью, хотя сейчас она в хороших отношениях с Макроном.

Озьер призналась, что сплетни вокруг ее матери и Макрона в маленьком городке причиняли ей боль, в то время ей было всего 9 лет.

"Я многое узнала о человеческой природе", - сказала она журналу. "Нападки, клевета, осуждение. Мы еще не жили в эпоху социальных сетей, но мы жили в маленьком городке. Все всё знали".

По ее словам, она извлекла много жизненных уроков из этой болезненной главы своей жизни.

"Я стала более открытой, научилась двигаться вперед, не обращая внимания на шум, стала более терпимой к другим. Разделение семьи может быть горем и возможностью. Восстановление семьи может обогатить вашу жизнь. У меня есть любимый отец и отчим".

Тифен Озьер (слева), точная копия своей матери Бриджит Макрон (справа). AP Photo

Озьер также ответила на злобные комментарии о том, что ее мать - трансгендер. В 2022 году Брижит Макрон подала иск против двух женщин, утверждавших, что она родилась мужчиной.

"Я переживаю за общество, когда слышу, что в социальных сетях распространяются слухи о том, что моя мать - мужчина", - сказала она. "Дерзость того, что утверждается, и вес, который придается этим заявлениям. Каждый может сказать что угодно о ком угодно, и потребуется много времени, чтобы доказать обратное".

Что касается ее романа, то Озьер говорит, что нервничала, прежде чем показать его своей матери - учителю французского языка.

"Она сделала мне величайший комплимент, сказав, что ей понравилось, а также призналась, что расстроена из-за того, что все эти годы не замечала моего писательского таланта", - говорит она.

Президент, по ее признанию, еще не читал книгу: "Как вы можете себе представить, в данный момент он немного занят".

Роман Тифен Озьер "Присяжные" вышел во Франции.