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В Париже представлены постеры летней Олимпиады

Париж, Франция
Париж, Франция Авторское право Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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В парижском Музее Орсе показали официальные плакаты Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

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Представлены официальные плакаты летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. Презентации состоялась в Париже в Музее Орсе. Постеры останутся там до 10 марта, чтобы их могли увидеть приходящие в музей туристы со всего мира.

При создании плакатов французский иллюстратор Уго Гаттони объединил свой собственный уникальный стиль с рекомендациями организаторов Олимпиады.

В духе равенства, который стал отличительной чертой предстоящих Игр, организаторы не стали делать различия между Олимпийскими и Паралимпийскими играми в дизайне официальных плакатов.

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