В Париже представлены постеры летней Олимпиады

By Euronews

В парижском Музее Орсе показали официальные плакаты Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

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Представлены официальные плакаты летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. Презентации состоялась в Париже в Музее Орсе. Постеры останутся там до 10 марта, чтобы их могли увидеть приходящие в музей туристы со всего мира.

При создании плакатов французский иллюстратор Уго Гаттони объединил свой собственный уникальный стиль с рекомендациями организаторов Олимпиады.

В духе равенства, который стал отличительной чертой предстоящих Игр, организаторы не стали делать различия между Олимпийскими и Паралимпийскими играми в дизайне официальных плакатов.