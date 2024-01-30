Из одного из самых знаменитых ресторанов Франции таинственным образом исчезли винтажи на сумму более 1,5 миллиона евро, причём никаких признаков взлома в заведении не обнаружено.

РЕКЛАМА

Парижский ресторан La Tour D'Argent - один из самых известных во Франции, обладатель звезды Мишлен, который славится не только своей уткой по-руански, видом на Нотр-Дам, но ещё винным погребом, насчитывающим около 300 000 бутылок.

Заведение также вдохновило создателей знаменитого мультфильма "Рататуй" производства Disney Pixar_._ Только там он называется рестораном "Chez Gusteau".

Как это бывает нередко, La Tour D'Argent попал в заголовки газет, но по не самому приятному поводу. Сотрудники не досчитались нескольких бутылок во время плановой инвентаризации.

Полиция сообщила, что пропали 83 бутылки редкого винтажного вина общей стоимостью более 1,5 миллиона евро.

Известно, что кража имела место в период с января 2020 по январь 2024 года.

По данным французского издания Le Parisien, следов взлома не обнаружено.

В списке утерянных значится бургундское Domaine de la Romanée-Conti. Это производитель одних из самых лучших (и дорогих) вин в мире. Знатоки платят до 14 000 евро за бутылку урожая 2011 года, онлайн-продавцы оценивают DRC Grand Cru 1999 года примерно в 28 000 евро.

Интерьер парижского ресторана La Tour D'Argent La Tour D'Argent

В 2022 году в ресторане проводились масштабные ремонтные работы. В конце прошлого лета он вновь открылся. В это время была составлена "винная библия" с перечислением содержимого его погреба. Книга весила 8 кг. Теперь она кажется немного легче.

За годы существования La Tour D'Argent в нём побывало множество глав государств и знаменитостей, в том числе королева Елизавета II, Теодор и Франклин Рузвельты, Чарли Чаплин, Сальвадор Дали, Стивен Спилберг и сэр Пол Маккартни.

Двум последним гостям придётся довольствоваться выбором из других 299 917 бутылок, хранящихся в погребе.