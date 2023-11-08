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Полвека HBO: как канал изменил телевидение?

Педро Паскаль и Белла Рамзи в сериале "Одни из нас"
Педро Паскаль и Белла Рамзи в сериале "Одни из нас" Авторское право Liane Hentscher/HBO
By Jonny Walfisz
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Список шоу, созданных HBO, практически бесконечен. От фэнтезийной эпопеи "Дом дракона" до семейной драмы "Наследники" и комедии "Белый лотос" — HBO не снижает качества контента.

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Ровно 51 год назад мир телевидения изменился навсегда. 8 ноября 1972 года появился телеканал HBO.

Звезды кино, которые раньше считали сериалы ниже себя, теперь приходят в них за возможностью поучаствовать в высокобюджетных драматических сюжетах, которые уже не так легко создаются для классического экрана.

Многие известные телешоу — это продукция HBO. "Клан Сопрано", "Прослушка", "Секс в большом городе", "Игра престолов" и "Наследники" — это лишь верхушка айсберга.

В день запуска у HBO было всего 365 платных подписчиков. Первой его трансляцией стал хоккейный матч — игра НХЛ между командами "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Ванкувер Кэнакс", которая транслировалась со стадиона "Мэдисон-сквер-гарден".

В то время еще не существовало шоу, заказанных HBO, но наряду со спортом сеть показывала и фильмы. После хоккейного матча была показана лента 1971 года с Полом Ньюманом "Иногда великая идея..."

В то время подписка на HBO стоила 6 долларов (5,83 евро) в месяц, и канал с трудом привлекал подписчиков.

Мэттью Макфэдьен и Сара Снук в сериале "Наследники"
Мэттью Макфэдьен и Сара Снук в сериале "Наследники"HBO

Однако вскоре судьба канала изменилась. HBO пришлось подождать несколько лет, прежде чем судебные иски и давление со стороны других компаний позволили кабельному телевидению распространиться по США.

Число пользователей кабельного телевидения выросло с 50 000 в 1974 году до 1,5 млн в 1978 году. К 1977 году HBO получал прибыль, и будущее компании было предрешено.

В 1975 году на HBO состоялась премьера первой комедийной программы "Вечер с Робертом Клейном". Эта программа, а также антологический комедийный сериал "На месте" заложили основу для того, чтобы HBO стал важной ступенькой в карьере юмориста.

HBO продолжал расти, и в 1983 году было принято решение о том, что канал начнет снимать собственные материалы. Появились оригинальные фильмы и минисериалы, бюджеты которых значительно превышали бюджеты традиционных телепередач.

В 1983 году дебютировала программа "Не обязательно новости" — сатирическое новостное шоу, стилистический дедушка сегодняшнего "События прошедшей недели с Джоном Оливером".

Первым собственным фильмом канала стала "История Терри Фокса". Выпущенный в 1983 году, он стал первым фильмом, снятым для кабельного телевидения. Так HBO стал одним из самых влиятельных телеканалов в истории.

"Клан Сопрано"
"Клан Сопрано"HBO

Благодаря подписной модели HBO никогда не приходилось подчиняться требованиям рекламодателей. Вместо этого телеканал всегда ориентировался только на качественные теле- и кинофильмы, которые нравятся зрителям. Звучит очевидно, не правда ли? Сделай телевидение, которое нужно зрителям, и они придут сами.

За несколько десятилетий до того, как появились платформы стриминга, самостоятельно производящие свои сериалы, компания HBO поняла, что зрителям нужны престижные высокобюджетные шоу.

В конце 1990-х годов HBO был готов показывать драмы и комедии, от которых отказывались другие американские телеканалы. "Тюрьма Оз", "Секс в большом городе" и "Клан Сопрано" сразу же привлекли к себе внимание. Все три сериала затрагивали темы, которых некоторые телеканалы не осмеливаются касаться до сих пор.

HBO десятилетиями доминирует на "Эмми". На церемонии вручения премии в 2001 году телеканал с гордостью отметил, что у него больше номинаций в основных категориях, чем у любой другой сети.

Список шоу, созданных HBO, практически бесконечен. От фэнтезийной эпопеи "Дом дракона" до семейной драмы "Наследники" и комедии "Белый лотос" — HBO не снижает качества контента.

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