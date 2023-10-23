Писатель Салман Рушди получил Премию мира немецких книготорговцев

By Euronews

Салман Рушди "описывает силу, с которой жестокие режимы разрушают целые общества, но также и несокрушимость духа сопротивления отдельных людей", отметили в оргкомитете премии.

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Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди получил Премию мира немецких книготорговцев — одну из самых престижных литературных наград Германии.

Рушди — один из главных защитников свободы мысли и языка, заявили в оргкомитете премии. Он сочетает "повествовательное видение с постоянным литературным новаторством, юмором и мудростью", а также "описывает силу, с которой жестокие режимы разрушают целые общества, но также и несокрушимость духа сопротивления отдельных людей".

Большую часть жизни он провел под наблюдением британских правоохранителей из-за угроз от мусульманских активистов. В 1989 году, после публикации романа "Сатанинские стихи", к его убийству призвал на тот момент верховный лидер Ирана аятолла Хомейни.

В 2022-м на писателя было совершено нападение: он был тяжело ранен и потерял глаз.

В своей речи во время вручения немецкой премии Салман Рушди призвал защищать свободу слова и остановить войны в Украине и на Ближнем Востоке.