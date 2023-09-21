Руперта Мердока сменит его сын

Руперт Мердок покидает пост главы правления Fox Corporation и News Corporation. Новым председателем станет его сын Лакман.

Руперт Мердок уходит с поста председателя Fox Corp и News Corp, центральных столпов его глобальной медиа-империи. Сообщается, что 92-летний австралийский магнат возьмет на себя роль почетного председателя. В письме сотрудникам Мердок заявил, что продолжит ежедневно взаимодействовать с обеими корпорациями. Он не уточнил, почему уходит в отставку.

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Официально Мердок покинет свой пост он в ноябре. Новым председателем правления обеих компаний станет его сын, 52-летний Лаклан.

Fox и News Corps оказывают влияние на политику в США и Великобритании на протяжении десятилетий. Канал Fox News оказал глубокое влияние на телевидение и национальную политику с момента его запуска в 1996 году, сделав Мердока героем для одних и изгоем для других. Круглосуточная сеть превратила силу и энергию политического разговорного радио в телевидение. За шесть лет он обогнал CNN и MSNBC.

Помимо Fox News, Мердок основал вещательную сеть Fox, которая первой успешно бросила вызов "большой тройке" ABC, CBS и NBC, выпустив такие шоу, как "Симпсоны". Он является владельцем The Wall Street Journal и New York Post.

Но этот год был тяжелым год для Fox, которая была вынуждена заплатить 787 млн долларов для урегулирования иска о клевете, связанной с освещением ложных заявлений после президентских выборов 2020 года.

Руперт Мердок построил свою империю на основе единственной газеты в Аделаиде, Австралия, унаследованной от отца, и стал мультимиллиардером. В 2020 году Forbes оценил состояние семьи Мердок примерно в 19 млрд долларов.