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Пизанской башне 850 лет

Пиза, Италия
Пиза, Италия Авторское право FABIO MUZZI/AP2001
 Euronews

Один из самых фотографируемых архитектурных памятников мира празднует юбилей. Пизанской башне исполнилось 850 лет.

В Италии празднуют юбилей Пизанской башни. Первый камень ставшего известный на весь мир строения был заложен 850 лет назад.

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По этому случаю в Пизе туристам и местным жителям предоставили бесплатный вход ко всем памятникам на Соборной площади. Саму же башню в вечернее время закрыли по соображениям безопасности.

В день юбилея состоялся концерт иранского пианиста Рамина Бахрами, который исполнил произведения Баха, Бетховена, Моцарта, Брамса и Шопена.

Пизанская башня - один самых фотографируемых архитектурных памятников мира. Специалисты до сих пор спорят, откуда взялся ее знаменитый наклон.

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