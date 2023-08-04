Издатель "Гарри Поттера" погибла в результате ужасной аварии у берегов Италии

45-летняя глава американского издательского дома отдыхала в Италии с мужем и двумя детьми, когда упала за борт во время морской прогулки. Их катером, как сообщается, управлял пьяный шкипер

Эдриенн Воан, 45-летняя президент издательского дома Bloomsbury USA, погибла в результате несчастного случая у Амальфитанского побережья в Италии, сообщают местные СМИ.

Воан возглавляла Bloomsbury USA, издающее в Америке книги о Гарри Поттере, с сентября 2021 года.

Она отдыхала в Италии вместе со своей семьей - мужем Майком Уайтом и детьми Лианной и Мейсоном, 12 и 8 лет, - когда попала в морскую аварию близ Неаполя.

Воан и ее семья арендовали девятиметровый катер для прогулок по заливу, когда судно столкнулось с 45-метровым парусником "Тортуга", на борту которого находилось около 80 человек, включая немецких и американских туристов, праздновавших свадьбу.

По данным местных СМИ, Воан упала в воду и попала под винт судна, получив смертельные травмы.

Спасатели немедленно прибыли на место происшествия и доставили женщину на берег для оказания медицинской помощи, но она умерла, прежде чем ее успели перевезти в больницу на вертолете.

Ее муж, который также упал в воду, по данным итальянских СМИ, получил травму руки, но остался жив.

Дети в результате происшествия не пострадали, хотя, как сообщается, они были потрясены случившимся.

Прокуратура города Салерно, около которого произошел инцидент, начала расследование. По данным итальянских СМИ, тест у шкипера, управлявшего нанятой Воан лодкой, показал наличие наркотиков и алкоголя.